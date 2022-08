Nazionale volley, Cortesia escluso dal gruppo dei mondiali

Il centrale Lorenzo Cortesia saluta la nazionale. E' stata questa la decisione del commissario tecnico della nazionale maschile di volley Ferdinando De Giorgi, in vista dei mondiali in Polonia e Slovenia. Stamattina, 12 agosto, al termine del raduno in Val di Fiemme, è stata comunicata la lista dei 15 che andranno a Cuneo dal 16 agosto in vista poi del torneo del 18/20 agosto.

Insieme a Cortesia lascia la nazionale anche Oreste Cavuto. Questi i convocati: nel reparto centrali Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo; fra i liberi (uno sarà da lasciare a casa) Fabio Balaso, Alessandro Piccinelli, Leonardo Scanferla; per gli opposti Giulio Pinali, Yuri Romanò; fra i palleggiatori Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli e fra gli schiacciatori Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine.

A Cuneo gli azzurri affronteranno Stati Uniti (18 agosto ore 21.05) e Giappone (20 agosto ore 21.05) nel DHL Test Match Tournament (i match saranno trasmessi in diretta su Rai Sport).