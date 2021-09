Volley campionati del mondo Under 21, tra i convocati c’è Magalini 

C’è anche Giulio Magalini del Verona Volley fra i convocati nella formazione dei 12 azzurrini che Angiolino Frigoni ha scelto per partecipare ai Campionati del mondo Under 21 in programma dal 23 settembre al 3 ottobre in Italia Bulgaria. Il raduno è fissato per giovedì 16 settembre al centro di preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma. Gli azzurri saranno impegnati in un incontro amichevole al PalaBianchini di Latina contro la Top Volley Cisterna venerdì 17 settembre alle 18.

L’Italia è stata inserita nella pool A che disputerà la prima fase a Cagliari con Egitto, Repubblica Ceca e Thailandia.

Questo il roster completo: Paolo Porro (Power Volley Milano); Leonardo Ferrato (Volley Motta di Livenza); Alberto Pol (Porto Viro Rovigo); Tommaso Stefani (Prisma Taranto); Tommaso Rinaldi (Top Volley Cisterna Latina); Federico Crosato, Andrea Schiro, Mattia Gottardo; (Kioene Padova); Nicola Cianciotta (Volley Mondovì); Damiano Catania (Blu Energy Piacenza); Francesco Comparoni (Vero Volley Monza); Giulio Magalini (Volley Verona).