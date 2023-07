Superlega, Verona debutta fuori casa contro Taranto

Taranto. Questa la prima avversaria, fuori casa, della Rana Verona nel campionato 2023/2024. Il primo appuntamento è fissato per il 22 ottobre. Il debutto tra le mura amiche del Pala AGSM AIM avverrà una settimana più tardi con il big match contro la Valsa Group Modena. Il 5 novembre successivo, gli scaligeri saranno di scena nuovamente davanti al proprio pubblico nel derby dell’Adige con l’Itas Trentino. Nella 4a giornata arriva la trasferta in terra insulare ospite della neopromossa Farmitalia Catania.

Il primo turno infrasettimanale è in programma il 15 novembre in casa contro Monza. Nei tre turni successivi ci sarà il derby veneto con Padova (alla Kioene Arena), la sfida interna con Perugia e il confronto esterno contro Piacenza. La nona e la decima tappa vedranno Verona ricevere Milano e Cisterna. Il girone d’andata si chiude a Santo Stefano all’Eurosuole Forum contro la Cucine Lube Civitanova.



Sono state rese note anche le date della Del Monte Coppa Italia. I Quarti di Finale andranno in scena nei giorni 2-3 gennaio, mentre la Final Four è prevista nel fine settimana del 27-28 gennaio.