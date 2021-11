Volley, contro Vibo per Verona arriva la prima vittoria da tre punti

Prima vittoria da bottino pieno. Il Verona Volley regala una grande gioia ai propri tifosi fra le mura di casa: vittoria 3-1 (25-22, 25-22, 26-28, 26-24)contro Vibo Valentia in un match sempre tirato e con tanta adrenalina. A far discutere un po’ è stato il videocheck chiamato da Vibo al termine del terzo set e che ha di fatto rilanciato gli avversari per vincere la frazione e aprire ancora un po’ i giochi.

Ma Verona ha avuto pazienza e dopo aver rincorso per tutto il quarto set ha trovato la svolta sul 23-23 chiudendo di fatto i conti. Negli altri set è stata sempre una battaglia, con Verona in certi frangenti anche avanti di 4 lunghezze ma poi recuperata da Vibo.

“Innanzitutto la partita era finita sul 3-0, quando è arrivato un videocheck di cui non voglio discutere, - dice il tecnico Stoytchev - abbiamo subito due contrattacchi, ovviamente perdendo il set siamo andati in difficoltà, essendo giovani, merito anche di Vibo che ha iniziato a gestire bene i colpi e a giocare meglio, a inizio quarto set eravamo imprecisi e nervosi, ci siamo detti che questa era la nostra partita, la nostra finale. I giocatori sono entrati e hanno dato tutto, e hanno girato una partita che si era messa male. Benissimo Qafarena, e Aguenier, Bonami in ricezione è stato perfetto, Mozic inarrestabile in attacco, Nikolic una prova da incorniciare, ora sviluppiamo ulteriormente i meccanismi di gioco, e il coraggio di giocare a testa alta contro le squadre più forti”.