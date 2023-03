Superlega, la sesta in fila per Verona: ko anche Siena e quinto posto

La sesta in fila. Una strepitosa Verona Volley batte Siena 0-3 e si porta al quinto posto in classifica blindandolo. Grande momento degli uomoni di Stoytchev. Domenica prossima l'ultima in casa con Cisterna e poi playoff. "Siamo stati bravi a contenere un avversario che si giocava gran parte della permanenza in Superlega con una grande prestazione. A differenza di altre volte, - ha detto Simoni a fine match - non siamo calati nel terzo set e siamo riusciti a chiudere in fretta la partita. Ora ci aspetta un'ultima battaglia davanti al nostro pubblico e dovremo fare bene per affrontare al meglio i playoff".

Keita apre le danze con un diagonale da posto due che piega le mani a Bartman. Per i padroni di casa sale in cattedre Petric, che porta il punteggio sul 3-2. L’equilibrio iniziale viene spezzato da un muro di Spirito, che manda i suoi sul 4-6. I toscani tornano avanti grazie a una battuta insidiosa di Mazzone, ma Verona risponde presente con Keita, capace di chiudere nei tre metri il punto del controsorpasso (8-9). Gli ospiti tentano il primo allungo con l’ace di Grozdanov, che vale il +3. Bartman dimezza lo svantaggio, ma gli scaligeri alzano i giri e si portano sul 12-17. Al rientro dal time-out chiamato da Stoytchev, la WithU mantiene quattro lunghezze di vantaggio (16-20). Petric riduce il gap, ma Sapozhkov buca il taraflex per il 20-23. Dopo un gioco di prestigio di Mozic, Cortesia chiude il set con un muro da applausi.

In avvio di secondo parziale, la truppa biancoblu parte bene, ma Verona non si scompone e mette la faccia avanti con una pipe vincente di Keita (3-4). Grozdanov, poi, decide di fare la voce grossa a muro, accompagnato dal punto diretto dai nove metri di Cortesia per il break degli scaligeri (5-8). Siena accorcia le distanze con il solito Petric, che subito dopo mette a terra la palla del pareggio (10-10). I ragazzi di blu e oro vestiti non accusano il colpo e riallungano sull’11-14 grazie al muro a tre stampato a Bartman. Grande intesa tra Spirito e Mozic, che porta gli ospiti sopra di tre nel punteggio. Grozdanov si prende di nuovo la scena con un muro e un primo tempo da applausi e la WithU vola sul 15-20. Mozic e Keita incanalano il set nella direzione più favorevole ed è lo stesso sloveno a mettere il sigillo sul raddoppio (20-25).

Nella fase iniziale della terza frazione, i padroni di casa tentano la reazione, ma Verona non perde la lucidità. L’ace di Keita è seguito dal grande muro trovato da Mozic e dall’attacco vincente di Sapozhkov (4-6). Sottorete il martello di Maribor è ancora decisivo, infilando il nono punto per i suoi. Anche da seconda linea, il numero 19 riesce a essere determinante, andando a segno il 9-13. Poi sale in cattedra Pereyra, che prova a ridare speranze ai suoi. Un’invasione aerea di Spirito coincide con il -1 dei toscani, ma Verona ristabilisce le distanze e sale sul 16-20. Gli scaligeri prendono il largo e creano un solco incolmabile. Sapozhkov trova il primo match point, poi un errore al servizio degli avversari consegna i tre punti ai gialloblù.

Emma Villas Aubay Siena – WithU Verona 0–3 (21-25; 20-25; 19-25)

Emma Villas Aubay Siena: Finoli 1, Bartman 7, Pereyra 3, Van Garderen 7, Mazzone 5, Ricci 7, Bonami (L), Pinelli, Petric 12, Raffaelli, Fontani, Pellegrini, Biglino, Augero, Pochini (L). All. Fabian Omar Pelillo

WithU Verona: Spirito 3, Sapozhkov 20, Keita 10, Mozic 15, Cortesia 6, Mosca, Gaggini (L), Raphael, Jensen, Magalini, Cavalcanti, Grozdanov 3, Zanotti, Bonisoli (L). All. Radostin Stoytchev