Verona Volley, alla quinta giornata è vittoria: battuta Taranto al tie break. La gioia di capitan Raphael

Primi due punti della stagione. E' una dolcissima quinta giornata di campionato di Superlega per il Volley Verona che fra le mura di casa contro Taranto finalmente si sblocca. E' vittoria al tie break (24-26; 25-20; 25-23; 19-25; 15-13) contro Taranto e due punti importanti: la formazione di Stoytchev abbandona il fondo della classifica lasciandolo a Ravenna. E' pur sempre una penultima posizione, ma ora ci sono grinta ed entusiasmo per continuare a scalare la salita.

"Bellissimo, una vittoria in casa, la prima nel campionato italiano, sono contento per la squadra, i tifosi, siamo stati tutti insieme. Ovvio che ora abbiamo tanto da fare, - ha commentato il capitano Raphael premiato anchd come mvp - non possiamo perderci a festeggiare perché dobbiamo già pensare alla prossima, ma sono contento perché stiamo lavorando tanto e bene, era ora che arrivasse la vittoria per darci carica e dimostrare cosa possiamo fare, spero di vincere ancora tanto in questo palazzetto".