Superlega, Verona fa tre punti con Padova. Simoni: “Il pubblico ci dà una spinta incredibile”

Tre punti importanti. Nell’anticipo dell’11esima giornata di ritorno, che si sarebbe dovuta disputare a marzo, il Verona Volley batte 3-1 la Kioene Padova fra le mura di casa dopo un primo set perso e gli altri tre giocati con energia.

"Ci interessavano i tre punti, sono davvero d’oro, - commenta il vice Dario Simoni - dopo lo scivolone di Taranto ci serviva vincere questa partita, siamo stati bravi. Ci succede spesso di partire male, e poi la squadra ingrana, anche questa sera è successo, dobbiamo imparare a essere aggressivi fin dai primi punti, per non dover recuperare. E spero che ci sia sempre più gente, nei limiti delle regole: ci danno una spinta incredibile, la squadra si esalta, quando c’è tanto pubblico è fantastico".

Il primo è un set decisamente equilibrato, punto a punto fino al 13-13; Padova si porta sul 14-17, Verona si rifa sotto al 17-19 e il finale è una battaglia con due errori di Verona che consegnano il set a Padova 22-25.

Nel secondo set la parità dura fino all’1-1, poi Verona piazza il parziale del 7-1 e Padova prova a rosicchiare un po’ la distanza (10-6), tocca il 14-12, ma Verona rilancia con un 4-0 che vale il 18-12. Il finale dice 25-18.

La musica non cambia nel terzo set (11-5), con la Kioene che non riesce proprio ad avvicinarsi (18-13), prova ad accorciare al 21-18, ma Verona corre per il 25-20. Nel quarto set si riaccende la battaglia del primo con Padova a ritrovare a tratti il vantaggio (4-6 e poi 14-17). Verona impatta 18-18, si arriva al 22-21 poi Verona dà il colpo finale per il 25-21.

Verona Volley: Aguenier 2, Cortesia 9, Magalini ne, Vieira de Oliveira 1, Asparuhov 12, Mozic 30, Nikolic ne 1, Jensen 14, Spirito 0, Qafarena 0, Wounembaina 0, Zanotti 4, Donati (L), Bonami (L). All. Stoytchev.

Kioene Padova: Bassanello (L), Gottardo (L), Loeppky 9, Schiro 1, Vitelli 4, Zoppellari 0, Volpato 6, Bottolo 14, Takahashi 0, Zimmermann 3, Canella 0, Weber 21, Crosato ne, Petrov 0. All.: Cuttini.