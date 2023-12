Superlega, con Milano Verona brinda alla prima vittoria fra le mura di casa

"Dobbiamo iniziare a fare punti anche fra le mura di casa" era stata la richiesta prima del match. E quella stessa richiesta è stata esaudita: nel posticipo di giornata la Rana Verona batte Milano 3-2 e conquista due punti importanti. Da sottolineare il debutto di Keita, che ha dato la svolta alla formazione di casa.

Il match

La partita si apre con l’attacco vincente di Reggers, a cui risponde subito Mozic. Grozdanov stampa il primo muro del match, poi la pipe di Mozic manda Verona avanti (5-4). La buona serie in battuta del centrale bulgaro vale il break per i suoi (8-6). In caduta Dzavoronok tiene davanti gli scaligeri, ma gli ospiti recuperano e con l’ace di Reggers staccano gli avversari (11-13). Il numero 7 lombardo spinge anche sottorete, con Amin che prova a smorzare il tentativo di fuga meneghino (13-15). Due punti di Loser lanciano la squadra di Piazza sul 16-19. Dzavoronok e il mani out di Amin riducono il gap e Verona torna a -1 (19-21). La truppa milanese torna sopra di tre punti, con il muro di Amin che tiene in vita i locali (22-23), ma Kaziyski chiude la prima frazione (23-25).



Verona torna in campo con il piglio giusto e trova subito un break, grazie soprattutto all’attacco di Amin, seguito dal primo tempo perfetto di Zingel (5-2). Sani, subentrato al posto di Dzavoronok, suona la carica con un diagonale stretto che vale il 7-2. Zingel piazza anche il punto diretto dai nove metri, che lancia ulteriormente Verona. L’Allianz tenta di rimediare a un avvio di set sottotono e con due muri di fila rientra in partita (10-8). La striscia positiva viene interrotta dal muro di Sani. Non è da meno Mozic, ma è Amin a prendersi la scena con un ace calibrato al millimetro (15-10). A bloccare i biancoazzurri ci pensa pure Sani, che spiana la strada per gli scaligeri (19-12). Mergarejo infila due ace che ridanno slancio ai suoi (20-16). Milano è viva, ma Amin timbra ancora il +3 (22-19). Il fallo di Porro coincide con il set point a favore di Spirito e compagni, che pareggiano i conti proprio con l’iraniano.



In avvio di set, Zingel punge ancora da posto tre per l’1-1. La gara è appassionante e Sani sfodera la sua potenza da posto quattro, prima che Loser timbri il pari (5-5). Le due squadre si equivalgono, ma è Verona a provare a spingere con continuità in attacco, ma l’equilibrio non si spezza, complice anche qualche errore da una parte e dell’altra al servizio. Sani gioca bene con le mani del muro avversario e ferma sul nascere il tentativo di fuga di Milano (18-18). Il martello classe 2002 sfrutta il suo buon momento e piega di nuovo la difesa avversaria, seguito da Amin (20-20). Mergarejo inverte il trend e con una pipe nella zona di conflitto manda avanti i suoi (22-23). Si gioca punto a punto, poi Loser trova lo spiraglio giusto per firmare il momentaneo 2 a 1.



Al rientro in campo, Milano sembra averne di più, ma Verona reagisce prontamente. Pankace di Spirito, salvataggio miracoloso di D’Amico, palla a terra di Zingel e il pubblico si esalta (4-5). Milano mantiene una lunghezza di vantaggio, anche grazie al lungolinea di Sani, che mette a segno anche un prezioso mani out per l’8-9. Mozic incrocia e firma il pareggio (11-11). Verona passa in vantaggio e arriva anche il momento di Keita, al debutto stagionale. Il gigante maliano mette subito la firma mettendo a terra i primi tre palloni (17-14). Mozic tiene in ricezione e Zingel finalizza un grande primo tempo (19-15). Anche Grozdanov punge a centro rete, con Milano che prova a restare in scia con il muro di Piano (21-18). Il muro di Keita vale l’allungo e Zingel trova il set ball. La prima viene annullata da Dirlic, ma il centrale col numero 1 porta la sfida al tie-break.



Il primo punto lo mette a terra Kaziyski, ma, trascinata da Mozic e Keita, Verona sorpassa. L’ace del capitano sloveno fa esplodere il palazzetto, così come il muro di Zingel su Mergarejo (6-4). Sani lascia andare il braccio al cambio campo. Milano recupera terreno, ma la coppia Mozic-Keita è tornata e porta gli scaligeri sull’11-8. Zingel e Keita tengono Verona avanti di tre (13-11). Chiude i conti Sani con un super monster-block. Verona infila la prima vittoria stagionale.

Rana Verona – Allianz Milano 3–2 (23-25; 25-21; 23-25; 25-21; 15-11)

Rana Verona: Spirito 2, Amin 20, Mozic 21, Dzavoronok 2, Grozdanov 4, Zingel 11, D’Amico (L), Jovovic, Keita 7, Sani 16, Cortesia, Mosca, Zanotti, Bonisoli (L). All. Stoytchev.

Allianz Milano: Porro 1, Kaziyski 16, Reggers 18, Mergarejo 20, Piano 3, Loser 16, Catania (L), Zonta, Dirlic 2, Ishikawa, Vitelli 3, Innocenzi, Colombo (L). All. Piazza.