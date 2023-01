Superlega, grande prestazione di Verona: battuta la Lube e le distanze si accorciano

Una grande vittoria. La Withu Verona lotta e batte 3-2 la Lube Civitanova Marche conquistando punti preziosi. La formazione di Stoytchev si trova ora a 24 punti, sesta posizione; davanti a 27, una partita appena, ci sono proprio la Lube e Piacenza. "Dopo la reazione di sette giorni fa, non posso fa altro che dire che anche questa è stata una vittoria di squadra e di carattere conquistata da un gruppo fantastico. Poi, - dice il vice Simoni - se consideriamo che abbiamo stravolto il sestetto, con Keita nel ruolo di opposto e Magalini in campo per tutta la gara come schiacciatore, assume ancora più valore. Complimenti ai ragazzi".

Si parte con un errore di Diamantini in battuta e il primo punto a favore dei padroni di casa. Dopo il colpo di Mozic dai nove metri, Cortesia alza subito la voce a muro per il 3 a 2. Zaytsev entra in partita, trovando due punti di pregevole fattura, che valgono il sorpasso (5-6). Col mirino, Grozdanov piazza il primo ace di giornata. Non è da meno Zaytsev, che dai nove metri trova il break per i suoi (8-10), vantaggio che mantengono grazie al primo tempo vincente di Chinenyeze. I gialloblù si prendono la scena a muro, con i tre consecutivi firmati da Keita, Magalini e Grozdanov, che valgono il controsorpasso (14-12). Gli ospiti riportano la sfida in parità con l’ace di Yant, tornano avanti ma Keita non ci sta e sigla il 19-19, poi l’arbitro punisce un’invasione aerea di Cortesia (19-21). Keita sale in cielo per mettere a terra la palla del 22-21. Un ace pazzesco di Mozic vale il set point, poi un’incomprensione tra le file marchigiane permette a Verona di sbloccare la gara sul 25 a 22.

Partenza a razzo anche nella seconda frazione per gli scaligeri, con un Keita in stato di grazia. Poi Nikolov trova il punto diretto dai nove metri per il 3-3. Anche Cortesia è incisivo al servizio, così come Grozdanov, che sfodera un monster block (7-6). Il centrale bulgaro mette in difficoltà la retroguardia anche in battuta con un ace che fa esplodere il palazzetto (10-8). La Lube recupera lo svantaggio, ma Magalini prima e Keita poi ristabiliscono le distanze (15-13). Verona allunga sul 18 a 16, ma i ragazzi di Blengini non si abbattono e rimettono la gara sui binari dell’equilibrio (20-20). Keita esplode la sua potenza da posto 4, trovando due punti che mandano i gialloblù sul 23-20. Magalini non lascia scampo alla difesa avversaria con un diagonale imprendibile. È Keita a mettere il sigillo sul 25 a 22.

Al rientro in campo, Diamantini trova l’ace, a cui risponde immediatamente Mozic. Lo sloveno si ripete siglando il punto del 3-3. Gli ospiti allungano di due lunghezze, ma Magalini riduce il gap con un lungolinea vincente (4-5). I cucinieri provano a scavare il solco, soprattutto con una buona continuità a muro, ma la WithU resta in scia con l’attacco vincente di Keita. Gli ospiti vanno sul +3, vantaggio che mantengono e che in seguito viene dimezzato dal solito Keita (14-16). Prima il muro di Cortesia e poi il fulmine di Keita riportano la sfida in parità (18-18). Riacclungo degli ospiti sul 19-21. Bottolo sigla il 20-23 al termine di un’azione prolungata. Un punto dai nove metri di Yant permette ai marchigiani di riaprire i giochi.

La Lube sblocca il punteggio nel quarto parziale. Cortesia risponde con primo tempo vincente, poi è Mozic a prendersi la scena con un monster block che vale il 3 a 2. Grozdanov è altrettanto incisivo in questo fondamentale e il pubblico veronese alza ancora di più il volume. Verona va avanti di due lunghezze, che mantiene grazie all’errore in battuta di De Cecco (8-6). I biancorossi trovano una grande reazione e con l’ace di Yant effettuano il sorpasso (8-9). Un colpo di reni di Magalini con il mancino coincide con il 12-12. Lo schiacciatore veronese è una furia sottorete e mette a segno altri due punti di pregevole fattura. L’ace di Diamantini regala ai suoi il +3 (16-19). Garcia timbra il 17-21 con un ace, a cui fa seguito quello di Bottolo (18-23). Dopo il muro di Magalini, Civitanova pareggia i conti.

Mozic apre le danze con un lungolinea imprendibile per la difesa avversaria. Verona è precis e con il muro di Cortesia va sul 4 a 0. Keita tira forte, piazzando il 5 a 1. Garcia conclude uno scambio appassionante, accorciando le distanze (5-3). Keita spara fortissimo e manda le squadre al cambio campo sull’8-4. Il maliano è incontenibile, piazzando anche la palla del 10-6. Verona regge il tenativo di recupero degli ospiti e con Mozic trova il primo match point. Gli ospiti riducono il gap con Yant, ma l’errore di Bottolo al servizio consegna una vittoria straordinaria a Verona.

WithU Verona – Cucine Lube Civitanova 3–2 (25-22; 25-22; 20-25; 20-25; 15-12)

WithU Verona: Spirito 1, Sapozhkov, Mozic 14, Keita 29, Cortesia 7, Grozdanov 8, Gaggini (L), Raphael, Jensen, Magalini 13, Perrin, Mosca, Zanotti, Bonisoli (L). All. Radostin Stoytchev.

Cucine Lube Civitanova: De Cecco, Zaytsev 11, Nikolov 8, Garcia 10, Anzani, Chinenyeze 9, Balaso (L), Sottile, Yant 21, Bottolo 12, Gottardo, Diamantini 8, Ambrose, D’Amico (L). All. Gianlorenzo Blengini.