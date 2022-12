Superlega, netto ko per Verona con Trento e Stoytchev si porta tutta la squadra nell'intervista

"Gara difficile, lo sapevamo, ci hanno messo sotto pressione fin dall’inizio con la battuta, una su due non l’abbiamo ricevuta. Perché siamo qui tutti? Perché quando facciamo male lo facciamo tutti insieme e dobbiamo metterci la faccia, ho detto questo ai ragazzi in spogliatoio. Non è stato un obbligo, non lo ha chiesto la società, chi voleva poteva andarsene. Noi tutti abbiamo ben presente dove vogliamo arrivare e se facciamo bene è merito di tutti, se male vale lo stesso".

E' un coach Stoytchev particolarmente determinato quello che parla nel post partita fra Trento e Verona: la gara del 26 dicembre finisce 3-0 con parziali molto netti. Nel primo set infatti l'equilibrio dura fino al 7-6, poi il tabellone indica 17-8 e finale 25-13; il 12-4 del secondo set è un altro segnale forte e anche questo finisce 25-13. Verona non riesce mai a trovare il modo di rifarsi (14-8 nel terzo set). Finale 25-16.

Itas Trentino – WithU Verona 3–0 (25-13; 25-13; 25-16)

Itas Trentino: Sbertoli 2, Kaziyski 11, Lavia 14, Michieletto 8, Lisinac 15, Podrascanin 8, Laurenzano (L), Depalma, Nelli, Cavuto, Dzavoronok, D’Heer, Berger, Pace (L). All. Angelo Lorenzetti.

WithU Verona: Spirito 1, Sapozhkov 9, Keita 6, Mozic 8, Mosca 1, Grozdanov 1, Gaggini (L), Raphael, Jensen, Perrin 2, Magalini, Cortesia 4, Zanotti, Bonisoli (L). All. Radostin Stoytchev.