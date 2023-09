Superlega, presentato lo staff medico della Rana Verona

Dopo aver definito l’assetto tecnico, Rana Verona ha completato anche lo staff medico e fisioterapico per la stagione 2023/2024 di Superlega Credem Banca. Confermati nei ruoli di medici sociali il Professor Alberto Ciacciarelli e il Professor Roberto Filippini, mentre il team accoglie due new entry, Roberta Placi e Lorenzo Chlapowski, che affiancheranno il massofisioterapista Claudio Bignotti.

Roberta Placi è laureata in Fisioterapia alla National Sports Academy “Vassil Levski” di Sofia, dove ha svolto anche un master in Ortopedia e Sport. Successivamente si è specializzata in Osteopatia presso la BFD Academy di Milano. Il suo percorso nel mondo dello sport è iniziato nel 2017 con la Nazionale femminile di volley della Bulgaria, dove è rimasta fino al 2019. Nello stesso periodo ha maturato un’esperienza nello staff del Volleyball Club Levski Sofia. In seguito, è tornata in Italia, dove per quattro stagioni dal 2019 al 2023, ha lavorato per la squadra femminile della Vero Volley Monza, dove ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile Fisioterapia del Settore Giovanile. Inoltre, dal 2022 è fisioterapista della selezione femminile tedesca di volley.

Conseguita la laurea in Fisioterapia all’Università degli Studi di Brescia, Lorenzo Chlapowski si è subito avvicinato al mondo dello sport professionistico. Nella stagione 2020/2021 ha lavorato all’interno dello staff sanitario del Chievoverona, ricoprendo il ruolo di fisioterapista, prima di trasferirsi alla Virtus Verona l’anno successivo. Specializzato in riabilitazione ortopedica, ha svolto il corso di Livello 1 terapia manuale Maitland presso il centro Edumed di Brescia, iscrivendosi poi al Master of Science OMPT (Orthopaedic Manipulative Physical Therapists) all’Universidad Internacional de Cataluña di Barcellona.