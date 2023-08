Superlega, per Verona suona quasi la campanella. Ecco lo staff tecnico

A pochi giorni dal ritrovo ufficiale al Pala Agsm Aim, in programma il 29 agosto con il primo allenamento a porte aperte, Rana Verona ha definito lo staff tecnico per la stagione di SuperLega Credem Banca 2023/2024.





Al fianco di coach Radostin Stoytchev ci sarà ancora Dario Simoni, sua fedele spalla destra che si prepara ad affrontare il nono anno insieme all’allenatore scaligero. A loro si è unito un nuovo elemento di grande spessore, Federico Fagiani, che va a ricoprire il ruolo di terzo allenatore e ad affrontare la sua prima esperienza nel massimo campionato italiano dopo il lungo trascorso all’estero. Confermato nelle vesti di team manager, invece, Adi Lami, che inizia così la terza stagione con Verona Volley, così come lo scoutman Roberto Di Maio, che continuerà ad analizzare dati e statistiche della prima squadra in allenamento e in partita. Alla parte atletica, invece, ci penserà sempre Tsvetelin ‘Tsetso’ Ivanov.