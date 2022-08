Superlega, Verona già al lavoro con coach Stoytchev

Al lavoro in palestra. Coach Stoytchev ha radunato la "sua" Verona lunedì 8 agosto nella casa del PalaOlimpia. In attesa dell’arrivo dei nuovi acquisti e dei compagni impegnati con le varie nazionali per la preparazione del prossimo mondiale, Raphael e un gruppo di altri sei atleti hanno iniziato a svolgere la preparazione pre campionato. Agli ordini del coach e dello staff tecnico erano presenti, oltre al regista brasiliano, Spirito, Zanotti, Perrin, Magalini, Jensen e Bonisoli.

Il programma di questa prima settimana ha visto un lavoro diversificato in più gruppi: al mattino in palestra mentre al pomeriggio sul campo da gioco. In queste sedute ci si è concentrati molto sui fondamentali, con esercizi mirati al miglioramento della tecnica individuale, e su esercizi di continuità per lo scorrimento veloce della palla. Inoltre si è lavorato intensamente sul ritmo con esercizi di spostamenti. Un gran lavoro anche in palestra, per aumentare forza ed elasticità.

Sorrisi, buon umore, ma anche tanta concentrazione. Il coach sta puntando moltissimo su questo aspetto: giocare per divertirsi, ma senza concedere nulla al caso e con un livello altissimo di attenzione fin dai primi allenamenti. “È sempre una questione di mentalità” è il concetto che ribadisce di frequente ai ragazzi nelle pause tra un esercizio e l’altro.

In settimana sono state effettuate anche le prime visite mediche e i primi controlli dei parametri fisici. Alla vigilia di Ferragosto, i ragazzi sosterranno una prima seduta in piscina, per poi riprendere la preparazione al PalaOlimpia martedì 16 agosto. Atteso a giorni il nuovo acquisto Noumory Keita, che approderà a Verona dopo il 15.