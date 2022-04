Superlega, Verona esordisce con Taranto nei playoff quinto posto per sognare la Cev

In campo per Pasqua per cominciare davvero a sognare la competizione continentale. Il Verona Volley torna in campo dopo aver chiuso la regular season al nono posto con 27 punti e lo fa per sognare la Cev Challenge Cup. E' infatti questo il bottino messo in palio dai play off quinto posto, che vedono fra le protagoniste anche Verona.

Prima delle cinque gare in programma domenica 17 alle 18 in casa contro Taranto. Si tratta di cinque giornate di sola andata, con le prime quattro a giocarsi semifinale e poi finale in casa della migliore piazzata nella pool.