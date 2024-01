Superlega, Verona fa tremare la capolista per un set poi cede a Trento

Fa tremare la capolista per un set, poi è costretta a cedere alla sua superiorità. Nella 14esima giornata di campionato di Superlega il Verona Volley perde a casa della Itas Trentino 3-1.

La gara prende il via subito con un lungo scambio, concluso dal primo tempo di Cortesia, a cui risponde Rychlicki. Il centrale trevigiano si fa sentire anche a muro per il punto del 2-3. Dopo il sorpasso locale, Keita spara a tutto braccio, prima del mani-out di Mozic (4-5). Podrascanin va a segno da posto tre, ma una serie positiva al servizio di Keita, capace di firmare anche un ace, inverte di nuovo il trend (8-10). Battaglia di muri, poi, tra Mosca e Sbertoli, con il punteggio che va sul 10-12. Dzavoronok raccoglie al meglio il suggerimento di Spirito e Verona si mantiene avanti di due lunghezze. Keita salva la sfera in rovesciata, si rigioca, ma è lo stesso numero 9 a pungere per il 13-16. Mozic incrocia e lancia i suoi sul 15-18, in battuta Michieletto riduce il gap, ma Spirito di seconda intenzione timbra il 18-20. La sfida torna in equilibrio, poi Mozic firma il set-point, subito annullato. Poi ai vantaggi passano gli scaligeri 25-27.



Al rientro in campo, Dzavoronok mette a terra il primo pallone. Gli ospiti si portano sopra di due, ma il lungolinea di Rychlicki rimette il confronto in parità (3-3). Si gioca punto a punto, con Mozic che risponde a Podrascanin, poi Keita firma il nuovo sorpasso, Spirito lo mantiene con un ace ben calibrato (8-9). Trento torna sopra, ma Verona accorcia le distanze con il monster block di Mozic al termine di un’azione infinita (12-11). Podrascanin infila una buona striscia dai nove metri e i padroni di casa tentano la fuga, allungando sul 17-13 con l’attacco di Rychlicki sulla linea di fondo. Il muro di Cortesia prova a scuotere i suoi, ma con Lavia al servizio l’Itas di fatto mette il sigillo sul parziale, terminato con l’errore in battuta di Dzavoronok (25-16).



In avvio di terza frazione, Keita e Dzavoronok vanno a segno, ma Rychlicki piazza due colpi consecutivi e manda avanti i suoi (4-2). Il martello maliano si fa sentire anche su una palla spiovente, seguita dal mani-out timbrato da Mozic (6-4). La squadra di Soli rimane sopra nel punteggio e stacca gli scaligeri con i muri di Podrascanin e Michieletto (10-4). Keita trova il pertugio giusto da posto due e prova a suonare la carica, anche grazie alla complicità a muro di Mosca (12-7). Kozamernik ridà slancio ai suoi, ma Keita riporta a Verona a -4 con due attacchi che bucano le mani della difesa avversaria (15-11). Michieletto ricostruisce un distacco consistente, che si incrementa con l’ace di Kozamernik (19-12). Podrascanin approfitta di una ricezione imperfetta timbrando il 22-13. Poi, Mozic mette a terra una pipe, ma Kozamernik chiude i conti sul 25-16.



Il quarto set si apre con il muro di Spirito, con Verona che tiene la faccia davanti grazie all’invasione di Rychlicki (1-3). Trento recupera terreno e rimette la contesa sui binari dell’equilibrio, prima degli attacchi vincenti di Dzavoronok e Keita (6-7). Il tocco morbido del numero 4 e il lungolinea di Mozic valgono il 9-10. Il doppio muro di Podrascanin rispedisce i trentini sopra nel punteggio (12-10). Gli ospiti non mollano la presa e con le giocate di Dzavoronok e Keita restano in scia e pareggiano poi i conti con l’intuizione dello stesso Keita (16-16). È un botta e risposta continuo, poi Trento cerca di prendere il largo, andando sul 20-17. Michieletto tiene il +3, Verona accorcia le distanze e con Keita annulla la prima match ball. Chiude i giochi Rychlicki sul 25-22.

Itas Trentino – Rana Verona 3–1 (25-27; 25-16; 25-16; 25-22)

Itas Trentino: Sbertoli 2, Rychlicki 25, Michieletto 20, Lavia 10, Podrascanin 10, Kozamernik 6, Laurenzano (L), Acquarone, Cavuto, Magalini, Nelli, D’Heer, Berger, Pace (L). All. Soli

Rana Verona: Spirito 3, Keita 19, Dzavoronok 10, Mozic 16, Cortesia 5, Mosca 3, Zingel, D’Amico (L), Jovovic, Amin, Sani, Zingel, Zanotti, Bonisoli (L). All. Stoytchev