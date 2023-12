Superlega, Verona lotta ma Piacenza è più forte

Ko a testa alta. Rana Verona tiene testa alla Gas Sales Bluenergy Piacenza per due terzi di gara, ma non riesce a strappare punti al PalaBanca nell’ottava tappa della Superlega. Dopo aver ceduto solamente ai vantaggi nei primi due parziali, la squadra di Coach Stoytchev cala nel terzo e i padroni di casa si aggiudicano la contesa per 3 a 0. Da segnalare il debutto in campionato positivo di Zingel, capace di bloccare quattro volte gli avversari a muro, una volta in meno rispetto al compagno di reparto Grozdanov. In doppia cifra ci sono andati Sani e Dzavoronok, entrambi autori di 11 punti totali. Domenica prossima, gli scaligeri torneranno a giocare davanti al proprio pubblico: al Pala AGSM AIM arriva l’Allianz Milano alle 20.30.

La partita si apre con la pipe vincente di Lucarelli, a cui risponde subito Dzavoronok. Il martello ceco smorza il tentativo di allungo locale prima dei muri timbrati da Caneschi e dell’ace di Brizard (8-3). Gli ospiti si rimettono in carreggiata grazie al mani-out di Sani, seguito dal diagonale stretto di Mozic (11-6). Un salvataggio con la punta del piede di Sani permette poi al capitano scaligero di andare ancora a segno e Verona si avvicina (11-8). Gli emiliani mantengono un discreto margine di vantaggio grazie a Brizard dai nove metri, ma il monster block di Sani e i tre di fila di Grozdanov, inframezzati dall’ace di Spirito, rilanciano la truppa ospite, che agguanta il pari (18-18L’ace di Sani vale il sorpasso, poi Zingel tiene i suoi avanti di due, con Dzavoronok che firma il set point (22-24). Piacenza annulla, torna sopra con l’ace di Simon e chiude il set con il primo tempo di Caneschi.



Partenza favorevole per Rana Verona al rientro in campo, con Mozic bravo a contendere due palloni importanti sottorete (1-3). La squadra di Anastasi ristabilisce l’equilibrio, poi è Zingel a trovare il quinto punto (4-5). Sani tira forte al servizio e mette a terra una free ball da seconda linea (7-8). Una buona serie in battuta di Recine porta al sorpasso da parte dei biancorossi, ma Mozic ritrova la parità con un colpo dei suoi (11-11). Il tentativo di fuga dei padroni di casa trova l’opposizione di Zingel a muro (14-12). Un lungo scambio concluso da Gironi vale il +3 per la squadra locale (17-14), con Simon che incrementa il vantaggio (20-16). Amin prova a suonare la carica con due attacchi vincenti e un ace che si insacca sulla linea di fondo (22-20). Verona trova continuità e aggancia il pari (23-23), ma Lucarelli mette il sigillo sul parziale dai nove metri.



La terza frazione prende il via con il primo tempo di Simon, ma Verona risponde presente con i colpi di Dzavoronok, seguiti dal buon gioco di Zingel a centro rete (3-5). Caneschi, poi, ferma Amin a muro, ma è ancora il numero 4 in maglia oro a pungere (6-6). Gironi timbra il break per i suoi, trovando un valido alleato in Simon (10-7). Spirito, e Grozdanov, poi, impediscono al centro cubano di passare, mettendo il punteggio sull’11-9. Amin tiene in scia i suoi con un lungolinea vincente, poi Gironi ristabilisce le distanze con un muro vincente (15-11). Gli scaligeri tentano di ridurre il gap, ma la formazione di casa infila altri due muri-punto che la lanciano sul 19-13. Piacenza trova l’allungo con i suoi uomini di banda. Recine mette a terra la match ball. Zingel e Dzavoronok annullano le prime due a muro, ma Lucarelli mette il sigillo sulla sfida (25-20).



Gas Sales Bluenergy Piacenza - Rana Verona 3–0 (27-25; 25-23; 25-20)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 6, Gironi 10, Recine 14, Lucarelli 17, Caneschi 8, Simon 9, Scanferla (L), Dias, Leal, Andringa 4, Ricci, Alonso, Ricci, Hoffer (L). All. Anastasi

Rana Verona: Spirito 2, Amin 7, Dzavoronok 11, Mozic 6, Grozdanov 6, Mosca, D’Amico (L), Jovovic, Keita, Sani 11, Zingel 7, Cortesia, Zanotti, Bonisoli (L). All. Stoytchev