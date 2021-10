Verona spalle al muro tenta di riaprire il match, ma vince Perugia

Squadra in casa

Squadra in casa BluVolley Verona

Spalle al muro, riapre i giochi con un terzo set di energia, ma non riesce ad andare al tie break. Il Verona Volley, nella seconda giornata, perde 1-3 (18-25; 19-25; 25-22; 23-25) contro la Sir Safety Conad Perugia.

Impiega un pochino Verona a carburare (2-6) e Perugia è brava a mantere salde le distanze (6-12; 7-14). Il primo set è in totale dominio degli ospiti che con poca fatica chiudono 18-25.

Continua la corsa la Sir Safety (0-3), Perugia si fa sentire per il 6-8, ma ancora non riesce a impttare e di fatto si trova a rincorrere fino alla fine (19-25).

Spalle al muro questa la padrona di casa rimane in scia (13-15), è un mini parziale che vale il 17-15 a far chiamare a Perugia la pausa; non si inverte la rotta e sul 24-20, dopo due setball annullati è 25-22.

Verona ora è del tutto in partita, rincorre sul 5-8, poi però impatta 15-15 e con un ace sigla anche il 21-22. Parità sul 23-23, è una giocata out di Verona a consegnare la vittoria a Perugia: 23-25.