Verona Volley, dal 18 settembre i primi test

Fissato anche un torneo amichevole in Francia

Primi test per la formazione di Radostin Stoytchev. Dopo settimane di solo allenamento, il Verona Volley è pronto per mettersi alla prova nelle prime amichevoli e continuare la strada verso il campionato.

Il primo match amichevole è fissato per sabato 18 settembre a casa del Vero Volley Monza, poi il 23 settembre in casa con Hebar Pazardzhik; si prosegue il 25 settembre con l’amichevole a casa di Kioene Padova e “ritorno” fissato per il 6 ottobre, ultimo incontro prima di fare sul serio.

Di mezzo anche un torneo internazionale, in Francia a Tour. La squadra veronese sarà impegnata dal 30 settembre al 3 ottobre con le francesi McDonald’s Tours Volley-Ball e Montpellier Volley e la belga Knack Volley Roeselare.