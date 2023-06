Superlega, al via la campagna abbonamenti di Verona

Apre ufficialmente "Noi Verona", la campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024 di Verona Volley. Tariffe pensate e dedicate a ogni target per rendere accessibile il palazzetto ad ogni tipologia di tifoso, con un prezzo lancio per seguire tutta la Regular Season di 96 euro.

La vendita inizia domani, venerdì 16 giugno online sul sito di TicketOne e alla sede Verona Volley. Le novità principali, al di là delle condizioni economiche, sono: pacchetto Family che premia i nuclei fino a 4 figli; tariffa Under 26 che vuole premiare tutti gli studenti che hanno riempito il Palazzetto nella stagione precedente; possibilità di acquisto di un abbonamento con inclusa Coppa Italia e fase Play Off; creazione di un nuovo settore “Diamond” sul lato Tribuna Est (Tribuna Vip) dietro le panchine con tariffe agevolate;

La campagna abbonamenti è strutturata in 3 fasi: la prima che parte domani fino al 26 giugno con la vendita riservata agli abbonati in prelazione, che assicurerà la conferma o lo spostamento del posto al prezzo con promozione garantita per le tre tipologie di abbonamento. In contemporanea la vendita con promozione garantita è aperta anche ai nuovi abbonati nei posti liberi da prelazione.

La seconda fase partirà il 26 e fino al 15 agosto: si tratta della vendita con promozione garantita assicurerà a tutti i tifosi che vorranno abbonarsi alla stagione 2023/2024 una tariffa bloccata - divisa per settore - fino al 15 agosto compreso in tutte le tipologie di abbonamento.

La terza fase dal 16 agosto al 21 ottobre: è la vendita libera che prevede due tipologie di abbonamento: Standard e Family. Attenzione: i prezzi saranno diversi dalle prime due fasi). Fino al 15 agosto sono previsti prezzi speciali anche per Under 14, Studenti fino ai 26 anni e Over 65.

I dettagli sul sito ufficiale.