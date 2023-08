Superlega, successo per la campagna abbonamenti, prosegue la "tariffa garantita"

Grande successo. Verona Volley comunica che data l’altissima richiesta e l’ottimo risultato fino ad ora raggiunto, la fase "tariffa garantita" della campagna abbonamenti “Noi Verona” sarà prolungata fino al 29 agosto 2023, giorno del primo allenamento di Rana Verona al Pala Agsm Aim, che sarà aperto al pubblico.

Per l’occasione sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento direttamente alla biglietteria del palazzetto. Gli orari saranno comunicati successivamente. Si ricorda che le modalità per assistere alle gare di SuperLega 2023/2024 sono le seguenti: Standard, che comprende gli 11 match casalinghi di regular season; Full Trust, che incorpora anche le eventuali partite di Del Monte Coppa Italia e play off; Family, che dà la possibilità a nuclei familiari fino a quattro figli di vedere tutta la stagione regolare a prezzi speciali.