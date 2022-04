Superlega playoff quinto posto: Verona batte Taranto all'esordio

Squadra in casa

Squadra in casa Verona Volley

Ritorno in campo con tanti sorriso. Il Verona Volley batte 3-0 Taranto e conquista così i primi tre punto del playoff quinto posto che mette in palio l'accesso in Cev Challenge Cup.

La formazione di Stoytchev ha faticato nel primo vincendolo ai vantaggi e ha poi trovato ritmo negli altri due parziali. "Una vittoria e dei punti che fanno comodo, siamo partiti bene nel primo set con un distacco di cinque o sei punti, ma si è rivelato complicato, vinto con un po’ di fortuna. Siamo cresciuti nel secondo set, sul ventesimo punto siamo riusciti a fare due break, - ha detto il coach - mentre il terzo è stato più facile, loro hanno un po’ mollato. Undici muri in tre set, cambio palla con buona ricezione, alto livello, dobbiamo gestire meglio alcune situazioni e fare ancora meglio ciò che abbiamo allenato nelle ultime settimane. È stata una partita strana, mancavano tre titolari da entrambe le parti, speriamo di recuperare i nostri".

Verona Volley – Gioiella Prisma Taranto 3-0 (28-26, 25-22, 25-17)

Verona: Cortesia ne, Magalini 0, Vieira de Oliveira ne, Asparuhov 9, Mozic ne, Nikolic 5, Jensen 16, Spirito 5, Qafarena ne, Wounembaina 13, Zanotti 8, Donati (L), Bonami (L). All. Stoytchev.

Taranto: Laurenzano (L), Alletti 0, Falaschi 1, Randazzo 8, Gironi 11, Sabbi 13, Freimanis 9, Di Martino 4. All.: Di Pinto