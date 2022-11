Superlega, Verona show: battuta Monza e tre punti importanti

Una grande prestazione e una vittoria che vale oro. La WithU Verona batte Monza in tre set nella settima giornata di campionato e con 11 posto è al quinto posto in classifica. La squadra non ha mai dato a Verona la possibilità di riaprire i giochi, praticamente senza storia il terzo e ultimo set. "Mi piacerebbe mantenere questo livello di concentrazione, - ha commentato a caldo il tecnico veronese - soprattutto nella gestione di certe situazioni. Sono tre punti fondamentali che ci spingono a migliorare sempre di più e di proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso. Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, perché i numeri che hanno registrato sono molto buoni. Keita? Sta crescendo. In dodici battute che ha fatto, la difesa avversaria ha sempre ricevuto male. Il palazzetto ha dato il suo enorme contributo, spingendoci dal primo all’ultimo. Continuiamo così".

Nel sestetto di partenza coach Stoytchev conferma Spirito in cabina di regia, con Sapozhkov a completare la diagonale. In banda la coppia Mozic-Keita, al centro Mosca affianca Grozdanov, con Gaggini nel ruolo di libero. Keita mette a segno il primo colpo con un attacco che non lascia scampo alla retroguardia avversaria. Gli ospiti rispondono con un diagonale nei tre metri di Grozer, che pareggia i conti (2-2). Verona alza subito la voce a muro, prima con Mozic e poi con Spirito, che firma l’allungo (8-5). La truppa brianzola accorcia con un punto diretto dai nove metri di Davyskiba, portandosi a -1. I padroni di casa ristabiliscono le distanze con Mozic, che infila tre punti consecutivi, approfittando di una difesa lombarda non impeccabile (15-10). I gialloblù mantengono un discreto vantaggio, resistendo al tentativo di ritorno di Maar e compagni. Grozer manda out un diagonale, permettendo ai locali di andare sul 22-16. Mosca blocca Galassi a muro e regala ai suoi la prima set ball. Il parziale si chiude 25-19 con una doppia al palleggio di Maar.

Al rientro in campo, Monza parte forte, trovando maggiore fluidità nel gioco e con il solito Grozer si porta in vantaggio di due lunghezze (2-4). I ragazzi di Stoytchev non tardano a reagire, piazzando un muro con Mosca, prima che Sapozhkov timbri il sorpasso (7-6). Gli scaligeri tentano la fuga e grazie a un ace flottante di Spirito allungano sul 12-8. Gli uomini di Eccheli tornano a farsi sotto, riducendo il gap (13-12). Ci pensa Sapozhkov a ristabilire le distanze con un ace che vale il break (16-13). È ancora il russo a piegare le mani agli avversari, con Mosca che lo segue a ruota con un monster block capolavoro. Verona vola sul 22-15. Zimmermann spedisce fuori dal rettangolo di gioco un servizio e Keita chiude i conti sul 25 a 17.

Nel terzo parziale la WithU si conferma su ottimi ritmi in tutti i fondamentali. Mozic (diagonale vincente) e Keita (ace sul lungolinea) salgono di nuovo in cattedra, non lasciando scampo a Federici e compagnia (6-1). L’ex di turno Maar è bravo dai nove metri a cogliere controtempo la difesa gialloblù, ma Mosca rimanda i suoi avanti di cinque punti (9-4). Keita è incontenibile sottorete, Monza tenta di rientrare in partita, ma due errori di fila di Maar consentono a Verona di volare sul 14-10. Il martello maliano non si ferma neanche da seconda linea, con una pipe imprendibile. Subito dopo, Sapozhkov sfodera la sua potenza dai nove metri, mettendo a segno due ace che chiudono virtualmente la sfida (21-11), Monza accusa il colpo e Verona conquista il bottino pieno.

WithU Verona – Vero Volley Monza 3–0 (25-19; 25-17; 25-14)

WithU Verona: Spirito 4, Sapozhkov 8, Mozic 11, Keita 15, Cortesia, Mosca 5, Gaggini (L), Raphael, Perrin, Magalini, Grozdanov 5, Zanotti, Bonisoli (L), Jensen. All. Radostin Stoytchev.

Vero Volley Monza: Zimmermann, Davyskiba 7, Grozer 8, Maar 8, Galassi 6, Di Martino 1, Federici (L), Marttila 1, Magliano, Szwarc 4, Beretta 1, Kreling, Visic, Pirazzoli (L). All. Massimo Eccheli.