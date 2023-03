Superlega playoff, spettacolo Verona: battuta di nuovo la Lube nei quarti

Squadra in casa

Squadra in casa Verona Volley

Spettacolo Volley Verona. Trascinata dal grande tifo del pubblico di casa la formazione di Stoytchev piazza il secondo colpo dei suoi quarti di finale playoff di Superlega: battuta di nuovo la Lube, questa volta al tie break e in grande rimonta.

Dopo la vittoria netta a casa di Civitanova, la squadra che ha in mano il titolo dello scorso anno, Verona non si è arresa sotto di due set a uno e lottando ha conquistato il quinto set. Nel tempo corto dominio della squadra di casa. Nel week end, domenica 26, si gioca gara 3: Verona potrebbe passare. Degli altri accoppiamenti solo Modena è in vantaggio nella serie 2-0.