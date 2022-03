Superlega, Verona salva ed è ancora nella massima serie. Stoytchev: "Giocatori educati alle difficoltà"

"Questa è stata la settimana più difficile dei miei tre anni a Verona. Tante emozioni, la squadra con problemi di infortuni, ma il bello dello sport è che non sai mai cosa succede. Abbiamo cercato di educare i giocatori ad affrontare le difficoltà, sapevamo che la partita sarebbe stata molto difficile, dovevamo soffrire fino all’ultimo punto. Non sapevamo con chi avremmo giocato, per gli infortuni e i malanni che hanno impedito allenamenti costanti. Complimenti ai giocatori e grazie al pubblico. Grazie alla società che si è impegnata, e agli sponsor che ci hanno aiutati tanto in questo momento difficile”.

Sono parole di affetto, di stima, di legame, di profondo legame con la società e i suoi giocatori quelle di Radostin Stoytchev. Con la sua formazione, il Verona Volley, il tecnico ha conquistato la salvezza battendo Monza per 3-1.