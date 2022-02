Superlega, battuta d'arresto per Verona a casa di Vibo Valentia: trasferta senza punti

Battuta d'arresto per il Volley Verona fra le mura di Vibo Valentia. La trasferta degli uomini di Stoytchev è senza punti: 3-0 con due set molto combattuti e il secondo dominato dai padroni di casa. “Siamo partiti bene nel primo set, giocando punto a punto fino al 21-20, poi il finale si è deciso con due videocheck e questo un po’ ci ha messo in difficoltà. Nel secondo, - ha commentato il tecnico - ci siamo trovati subito a rincorrere e di base è stato monodirezionale perché Vibo non ci ha lasciato alcuno spazio di manovra e non siamo riusciti a rialzarci. Nell’ultimo parziale non avendo niente da perdere ci siamo giocati tutte le carte, ma non è bastato. C’è grande rammarico, ma dobbiamo rimanere calmi e analizzare bene la nostra gara per poter ripartire subito e mettere nel mirino la prossima sfida con Modena”.

L'avvio è punto a punto (6-7), con Nishida Vibo si port sull'11-9, Verona pareggia con pazienza 15-15 e il punteggio dà il via a un punto a punto serrato fino al 21-21; Vibo sigla il 24-22, Verona è brava a pareggiare, ma un muro e un ace di Borges fanno esultare i padroni di casa: 26-24. Vibo domina il secondo set: fa il primo punto dell'1-0 e inizia a mettere la freccia (6-1). Sul 14-6 è pausa per Stoytchev, ma la musica non cambia e Vibo si porta in vantaggio di due frazioni chiudendo con il 25-14.

Il terzo set è più combattuto con Vibo però a comandare dall'inizio alla fine, ma la differenza è che Verona rimane agganciata sempre (dopo il 4-4 il tabellona dice 14-11). Verona va più volte a contatto (18-17), Sul 24-20 accorcia al 24-23, ma Nishida chiude tutto: 25-23.

Vibo Valentia Fromm 13, Nishida 19, Condorelli (L) ne, Gargiulo ne, Borges 13, Saitta 2, Candellaro 5, Basic 0, Rizzo (L), Resende 6, Partenio ne, Nicotra 0, Nelli 1. All. Baldovin

Verona Volley: Aguenier 5, Cortesia 9, Magalini 8, Vieira de Oliveira 1, Asparuhov ne, Mozic 9, Nikolic 2, Jensen 0, Spirito 0, Qafarena 5, Wounembaina ne, Zanotti ne, Donati (L) ne, Bonami (L). All. Stoytchev