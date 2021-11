Verona Volley, la battaglia con Milano è bella ma finisce con zero punti

Voglia di riscatto, presenza in campo, ma ancora un referto da zero punti. Verona Volley 3-1 a casa di Milano e rimane ai piani bassi della classifica. Il primo set viene inaugurato con un confronto punto a punto (7-6), Milano scappa sul 9-6, ma Verona impatta 11-11; ancora testa avanti per Milano, anche se in modo timido (15-13) e infatti Verona rimette la freccia (17-19). Gli ospiti trovano sempre il modo di superare Milano e chiudono 24-26. E’ una lunga battaglia anche il secondo set: botta a risposta fino al 12-12, poi Milano mette la freccia e dal 18-13 controlla fino alla fine, anche quando Verona accorcia al -2: 25-22.

Battaglia è il filo rosso anche della terza frazione: è un continuo sorpasso e parità fino al 21-20, quando Milano si porta avanti e con un parziale tutto suo chiude 25-20. Verona rimane agganciata fino al 13-13, poi Milano mette il turbo e chiude 25-18.