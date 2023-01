Superlega, Verona-Perugia in un palazzetto da record. Il presidente: "Non trovo parole per dire grazie"

4.688 spettatori, il Pala Agsm Aim mai, da quando esiste la società, aveva registrato un numero simile. La gara fra Verona Volley e Sir Safety Perugia andata in scena domenica 8 gennaio 2023 è stata sotto tutti i punti di vista una vittoria, sebbene quella sportiva sia andata alla squadra avversaria. "E' stata una serata emozionante, - ha commentato il presidente Stefano Fanini - quando abbiamo iniziato abbiamo sognato qualcosa di simile che è diventato realtà".

Sì, Verona ha persona nettamente 0-3, ma contro una corazzata e la consapevolezza c'è. "Nonostante il risultato è stato bello vedere entusiasmo facce felici. Perugia è a oggi la squadra più forte al mondo, noi ci abbiamo provato onorando la partita. La vittoria? Vedere la passione della gente. Fa strano essere felici con una sconfitta così dura? E' la realtà".

Fra i quasi 5mila tifosi un po' erano casalinghi e un po' arrivati da Perugia: "Complimenti a tutti, non ho parole per ringraziare ogni singola persona. Grazie alla società avversaria per quello che ha saputo costruire permettendo così anche a noi di vivere una serata di sport del genere".