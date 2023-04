Superlega playoff, Verona: un giorno allo scontro decisivo con la Lube

Un giorno alla "verità". Sabato 8 aprile alle 20.30 si gioca gara 5 dei quarti di finale scudetto fra la Lube Civitona e la WithU Verona. Le due squadre, che hanno chiuso rispettivamente quarta e quinta, si sono date battaglia per quattro gare: spumeggiante l'avvio di Verona che ha piegato la LUbe nelle prime due gara. La Lube, di contro, ha rimontato nelle due successive.

Chi vince se la vedrà con la vincente fra Perugia e Milano, altra serie arrivata a gara 5. "Lo sapevamo già prima, ma in queste partite ci siamo resi conto della forza di Civitanova. Noi scenderemo in campo per combattere fino all’ultimo punto e faremo tanto lavoro per contrastarli anche nella gara di sabato. I ragazzi sono sani e affronteremo bene l’impegno che ci attende. Loro hanno trovato una soluzione in ricezione che è molto valida e che ha funzionato. Analizzando bene le partite, però, abbiamo introdotto anche noi qualche novità" ha detto il coach.

"Sotto il profilo tecnico la Lube ha dei battitori molto forti che possono davvero fare differenza: i set che abbiamo perso sono derivati da quello. Noi dobbiamo lavorare sulla ricezione, - ha continuato - ma ci siamo concentrati tantissimo anche su altri aspetti come la gestione di alcune situazioni particolari che ancora ci manca. Nervosismo in campo? È dato dal fatto che i giocatori ci tengono tanto a fare bene, noi abbiamo avuto dei giocatori che hanno pianto dopo la partita e questo lo rispetto, perché è segno di quanto sia importante per loro; quindi io non posso accusare nessuno".

Infine, il tecnico scaligero ha concluso: "Per me la gara più importante è sempre la prossima. Mi interessa solo il presente, con il massimo rispetto per quello che ha fatto la Lube l’anno scorso. Per recuperare le forze dalla sconfitta di sabato, io sono andato a letto alle 5.00, poi dal giorno dopo abbiamo ricominciato a lavorare senza piangere o cercare scuse. Il fattore campo? Il palazzetto di Civitanova è strano perché loro utilizzano megafoni e mettono la tifoseria dietro alla nostra squadra, ma è una loro scelta e noi la rispettiamo. I giocatori devono essere bravi a non farsi condizionare da questo e gestire bene tutte le situazioni".