Superlega iniziano i playoff, per Verona ci sono i campioni in carica della Lube

Assalto allo scudetto. Inizia nel fine settimana la corsa playoff del Volley Verona e sulla strada la formazione ha subito un ostacolo importante: i campioni in carica della Lube Civitanova, la squadra che ha fatto festa dal 2018/2019 fino alla passata stagione (con la pausa dell'anno del Covid). Per la formazione di Stoytchev un bel banco di prova.

Si comincia a casa della Lube domenica 19 alle 18 in diretta Rai, poi a Verona il 22 marzo alle 20.30, di nuovo a Civitanova domenica 26 con orario da stabilire in base alle dirette di RaiSport ed eventuali gare 4 e 5 domenica 2 aprile alle 10 e sabato 8 o domenica 10 in base sempre alla programmazione. Chi perde insieme alle tre perdenti dei quarti si gioca lo slot Champions Leaugue nei playoff quinto posto con la vincente del triangolare fra Padova, Taranto e Cisterna.