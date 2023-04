Superlega playoff, a Civitanova si chiude la corsa scudetto di Verona

Con un 3-0 (25-19; 25-23; 25-23) rimediato a Civitanova la WithU Verona dice addio al sogno scudetto. Gara 5 va alla Lube che continua così la sua corsa e affronterà la vincente fra Milano e Perugia (partita fissata lunedì 10 aprile).

La formazione di Stoytchev, avanti nella serie 2-0, ha subito poi la rimonta dei campioni in carica fino alla battuta finale proprio nella tana degli avversari. Ora saranno playoff quinto posto, dove è già sicura della presenza Monza.

Difficile il primo set per Verona che si trova subito in svantaggio (7-2) e non riesce mai a recuperare; diversa la musica degli altri due set: Verona parte molto meglio (6-10) e rimane in vantaggio fino al 14 pari. Da lì è battaglia punto a punto (21-21). Sul 24-22, Verona accorcia 24-23 ma il finale dice 25-23. Ci riprova Verona nel terzo set: riesce a tenere testa all'avversaria rimanendo in vantaggio fino al 22-23, poi il finale va a ancora alla Lube per il 25-23.