Superlega playoff quinto posto, Verona guadagna un punto con Perugia

Un punto guadagnato per la WithU Verona nel secondo impegno dei playoff quinto posto sul campo della Sir Safety Susa Perugia. Sotto di un set, la squadra di Stoytchev ha prontamente reagito, ribaltando il risultato e portandosi sul 2 a 1. Poi, i padroni di casa hanno fatto valere le proprie qualità e al termine di cinque set si sono aggiudicati il successo. Tra le fila scaligere si è particolarmente distinto Keita, capace di mettere a terra 20 palloni, cifra che l’ha eletto best scorer dell’incontro. La sua prestazione è stata condita anche da 5 ace. Mozic e Sapozhkov, invece, hanno totalizzato rispettivamente 15 e 13 punti. Adesso la classifica vede la truppa veronese al terzo posto a quota 4 punti, a una sola lunghezza dagli umbri e da Monza, prossimo avversario nella gara di martedì sera alle ore 19 al Pala AGSM AIM.

"Sono stati molto strani i set di questa partita. In battuta sono molto forti e quando entravano in serie per noi era difficile contrastarli. Poi nei momenti in cui siamo riusciti a fare bene il cambio-palla abbiamo giocato alla pari. È un campionato che é stato equilibrato dall’inizio alla fine, - ha detto coach Stoytchev a fine partita - e questa fase ne è l’ennesima conferma. Sono tutte partite molto difficili, ma ci teniamo a vincere tutti i set. Questa è la mentalità che stiamo creando. Non mi piace fare i calcoli. Nel prossimo impegno dovremo essere molto lucidi nel prossimo impegno, perché Monza è un’altra squadra di qualità".

La gara si apre con il muro vincente di Flavio sul tentativo di Sapozhkov. Risponde subito Grozdanov con un primo tempo perfetto. In avvio di partita regna l’equilibrio con parecchi errori al servizio da ambo le parti. Gli ospiti trovano continuità da posto tre con l’ottima intesa tra Spirito e Cortesia (6-6). Perugia tenta la fuga con il muro di Leon su Mozic che vale il 10-7. Keita riduce il gap, ma il capitano locale incrementa il vantaggio timbrando due grandi ace (14-9). Sapozhkov interrompe la striscia dei padroni di casa, poi Keita prova a dare la scossa agli scaligeri con un punto diretto dai nove metri che piega le mani della retroguardia avversaria (19-13). Il solco scavato dagli umbri, però, è incolmabile e il primo set si chiude con la pipe di Plotnytskyi (25-15).

Al rientro in campo, Verona entra con il piglio più battagliero e con Grozdanov trova un muro che suona la carica. Subito dopo Sapozhkov è preciso in battuta per il tentativo di allungo della truppa di Stoytchev, che si porta poi sul 3-5. Il servizio di Keita mette in difficoltà la ricezione locale, con una serie incredibile, condita anche da due ace da applausi e dal contributo di Cortesia e Mozic sottorete: Verona vola sul 3-9. Gli umbri recuperano un po’ di terreno, ma gli scaligeri sono bravi a capitalizzare anche i palloni sporchi, restando tre punti sopra, anche grazie alle due diagonali firmate da Keita (11-14). Keita è ancora prezioso in battuta nella successiva rotazione, trovando un altro ace su Piccinelli (12-17). Il maliano spinge anche da seconda linea per il 14-18. Verona tiene a distanza i locali con due colpi del solito Keita (17-22). Perugia reagisce con la serie di Plotnytskyi e prima pareggia i conti, poi effettua il sorpasso (23-22). Il neoentrato Jensen rimette il parziale in equilibrio, poi ci pensa Keita a porre il sigillo (24-26).

Nel terzo set apre le danze Plotnytskyi dai nove metri. Verona risponde presente con Sapozhkov, che infila un pallonetto e un muro, prima dell’ennesimo colpo di Keita (2-5). La Sir accorcia, ma Mozic rifinisce un lungo scambio giocando bene con le mani del muro (7-9). Lo sloveno è protagonista anche qualche istante più tardi per l’allungo dei suoi (9-12). Herrera blocca Sapozhkov a muro, ridando verve ai bianconeri, che però devono fare i conti con la potenza del russo, autore anche di un ace, e di Keita (11-16), bravi a mandare Verona sull’11-16. Con Leon i padroni di casa tentano il recupero, ma Sapozhkov è di nuovo decisivo sul lungolinea, trovando il pertugio che vale il 15-18. La WithU smorza l’entusiasmo perugino con la pipe di Keita e il primo tempo a segno di Mosca (18-21). Gli umbri non riescono a riaprire i giochi e Keita chiude i conti per il sorpasso gialloblù (22-25).

La partenza nella quarta frazione è di marca umbra, con Sapozhkov che riduce il gap con un punto di pregevole fattura da posto due (3-2). Poi Leon si mette in proprio dai nove metri, trovando l’allungo di tre lunghezze (5-2), ma Keita non è da meno in questo fondamentale, rimettendo Verona in carreggiata. Spirito alza la voce a muro, stoppando Semeniuk per il 6-5. Russo sfrutta l’invito di Giannelli e trova il break per i suoi (10-7), prima del doppio colpo di Sapozhkov. Punteggio di nuovo in parità (11-11). Dai nove metri, Leon è ancora efficacie con una lunga striscia che spedisce la squadra di Anastasi sul 20-11. Il tocco di seconda intenzione di Rapha prova a scuotere i gialloblù. Il distacco, però, è troppo ampio e Perugia manda la gara al tie-break con il mani-out di Semeniuk.

Il muro di Solé dà il via all’ultimo parziale, con Keita che risponde immediatamente. La Sir si guadagna quattro lunghezze di vantaggio grazie ai due muri consecutivi stampati da Russo e Semeniuk (6-2). La squadra bianconera trova l’allungo con l’attacco vincente di Semeniuk, chiudendo virtualmente il match (10-4). La pipe di Leon regala il +8 a Perugia, che si aggiudica la sfida.

Sir Safety Susa Perugia – WithU Verona 3–2 (25-15; 24-26; 22-25; 25-14; 15-6)

Sir Safety Susa Perugia: Giannelli 1, Herrera 13, Rychlicki 10, Leon 19, Russo 15, Flavio 2, Colaci (L), Ropret, Semeniuk 8, Plotnytskyi 7, Cardenas, Solè 7, Mengozzi, Piccinelli (L). All. Andrea Anastasi.

WithU Verona: Spirito 2, Sapozhkov 13, Keita 20, Mozic 15, Cortesia 3, Grozdanov 6, Gaggini (L), Raphael 1, Jensen 1, Magalini, Cavalcanti, Bonisoli, Mosca 2, Zanotti, Menazza (L). All. Radostin Stoytchev.