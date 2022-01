Superlega, Verona perde in tre set a casa di Taranto

Squadra in casa

Squadra in casa Prisma Taranto Volley

Il primo match dopo lo stop causato dal Covid non porta sorriso per il Verona Volley. A casa della Prisma Gioiella Taranto arriva un seco 3-0 con un terzo set praticamente a senso unico per i padroni di casa.

Si parte con equilibrio da entrambe le parti (3-4), Taranto prova a mettere la freccia dal 6-6 e tocca il +3 sul 9-6. Il tabellona indica anche il 16-11, poi Verona torna a farsi sotto e impatta sul 22-22; nel finale è Taranto a chiudere: 25-23.

Nel secondo set Verona si fa sentire (4-8), tenendo il vantaggio fino all'8-12, poi Taranto ricuce e pareggia 13-13. E' ancora +2 per gli ospiti (16-18), poi ricomincia il punto a punto e nella girandola di attacchi è ancora Taranto a vincere 25-23.

L'ultima frazione è senza storia: per Taranto è 7-2 e ben presto arriva il 13-5. Il resto del set è solo per il tabellino: 25-14.