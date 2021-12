Volley derby Veneto, Verona va ko in tre set con Padova

Una super prestazione e tre giorni dopo un match da archiviare. Verona non riesce a fare suo il derby veneto e cade a casa di Padova 3-0 per la sfida che vale l'11esimo turno in Superlega.

“La chiave della partita credo che sia abbastanza semplice da trovare, - ha detto Lorenzo Cortesia - loro hanno battuto molto bene e noi non siamo riusciti a contenerli e a contrattaccare. Il nostro obiettivo era tenerli distante da rete puntando tanto sulla nostra battuta, ma non siamo riusciti a farlo e il risultato e i parziali parlano chiaro. Adesso torniamo subito al lavoro per preparare il match con Piacenza all’AGSM Forum e trovare la riscossa davanti al nostro pubblico”.

Dopo l’1-1 iniziale Padova prova subito a fare voce grossa (7-3), poi va per il 9ò4 con Verona h fatica a trovare soluzioni. Con pazienza la squadra ospite ricuce e arriva anche al 12-12, ma dura pochissimo, Padova in un amen è 19-12, parziale di 7-0: è un duro colpo per Verona che non trova soluzioni e il finale dice 25-21. Senza commenti il secondo set, Bottolo e compagni si presentano con un 7-1 che incanala l’intero set e manda in tilt gli ospiti; il divario non si ricuce anzi e tutto il tempo serve ai patavini per gestire (25-16). Verona prova a riaprire i conti e ci crede fino al 15-16, poi cede di nuovo e Padova non lascia scappare nulla: 25-21.