Superlega playoff quinto posto, a Modena Verona chiude una grande stagione

La WithU Verona chiude il suo grande cammino in questa stagione di SuperLlga 2022/2023. Al PalaPanini la battaglia è intensa, ma alla fine sono i padroni di casa della Valsa Group Modena a spuntarla e a qualificarsi per la semifinale con il rilsutato di 3-1. Un’altra prova di sacrificio e tenacia non è bastata alla squadra di Stoytchev, che termina sì la sua avventura per quest’anno, ma che deve essere orgogliosa del percorso compiuto dall’inizio alla fine di questa lunga annata.

Valsa Group Modena – WithU Verona 3-1 (25-22; 18-25; 27-25; 25-23)

Valsa Group Modena: Bruno, Lagumdzija 2, Ngapeth, Rinaldi 22, Sanguinetti 9, Stankovic, Rossini (L), Salsi 2, Marechal, Sala 15, Rousseaux 11, Malavasi, Bossi 5, Pope 2, Gollini (L). All. Andrea Giani.

WithU Verona: Raphael 2, Sapozhkov 3, Mozic 14, Keita 16, Cortesia 6, Mosca 6, Gaggini (L), Spirito, Jensen 4, Magalini, Cavalcanti, Grozdanov, Zanotti 4, Bonisoli (L). All. Radostin Stoytchev.