Superlega, Verona si fa sentire ma è Modena la più forte in campo

Squadra in casa Modena Volley

Lotta ma ha la meglio la padrona di casa. La WithU Verona perde a casa del Modena Volley 3-1, vincendo nettamente un set e comunque combattendo negli altri. E' proprio Verona inizia molto bene (2-6) e Giani è costretto a richiamare i suoi. Dal 4-10 Modena impatta 10-10 ed è pausa per Verona. La formazione di Stoytchev battaglia fino al 16 pari poi subisce il sorpasso modenese e il primo set si chiude 25-19.

Il secondo set inizia come il primo (1-5), Modena prova subito a ricucire (3-5), ma subisce un duro parziale che vale il 4-10. Giani richiama i suoi ma la situazione on cambia (10-16). Il finale dice 14-25 e parità.

Equilibrio fino al 4-3, poi Modena corre (8-3), anche se Verona è brava ad accorciare le distanze (9-8). Modena mette di nuovo la freccia (16-11), Verona non si arrende e prova a rimanere in scia (21-17), ma la rimonta non ha effetto e Modena è brava a correre: 25-18.

Quarto set combattuto con Modena a iniziare meglio per la prima volta nella partita (4-1), ma è presto parità per il 5-5. Punto a punto fino all'8-6 poi Modena si fissa sul 14-9, ma Verona non demorde ed è 18-16. Il finale è caldo, sul 24-20 Verona cancella due palle set poi però cede: 25-22.

Valsa Group Modena Volley - WithU Verona 3-1 (25-19, 14-25, 25-18, 25-22)

Valsa Group Modena: Mossa de Rezende, Lagumdzija 20, Rinaldi 7, Ngapeth 20, Stankovic 8, Sanguinetti 7, Sala 3, Salsi, Rossini (L). N.E. Pope, Krick, Marechal, Bossi, Gollini (L). All. Giani.

WithU Verona: Spirito 3, Sapozhkov 15, Mozic 14, Keita 12, Grozdanov 5, Mosca 11, Gaggini (L), Perrin, Bonisoli (L). N.E. Magalini, Cortesia, Vieira, Jensen, Zanotti. All. Stoytchev.