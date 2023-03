Superlega playoff, Verona cade con la Lube: servirà almeno gara 4

Servirà almeno gara 4. La WithU Verona dopo due grandiose partite si arrende per 3-0 alla Lube Civitanova e adesso la serie dei quarti di finale playoff di Superlega è sul 2-1 sempre a favore di Verona. Sarà necessario almeno gara 4 per provare a piazzare il colpo, altrimenti si deciderà tutto nella bella. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato primo aprile nell'anticipo delle 20.30 a Civitanova. "C'è sicuramente delusione, com’è normale che sia dopo una sconfitta. Abbiamo commesso qualche imprecisione di troppo, - ha detto il vice Simoni alla fine - quindi dobbiamo migliorare sia dal punto di vista tecnico che mentale. Era impensabile arrivare qui e vincere 3 a 0 come una settimana fa. Non dimentichiamo la forza della Lube. Adesso ripartiamo per affrontare al meglio il prossimo impegno".

La gara si apre con un attacco preciso di Yant su suggerimento di De Cecco. È un avvio dirompente per i cucinieri, che si portano sul 4 a 1 prima del tocco di seconda di Spirito. I padroni di casa mantengono un margine di vantaggio di tre lunghezze, ridotto da due colpi di Mozic (8-7). La Lube allunga nuovamente e incrementa il proprio vantaggio con l’ace di Yant (12-8). Il servizio di Spirito mette in difficoltà la difesa avversaria e Verona torna a farsi sotto con il primo tempo di Grozdanov (13-11). Dai nove metri fa male anche Nikolov, che rimanda i suoi avanti di quattro (16-12). Il giovane bulgaro incide anche sottoreti, spedendo il punteggio sul 20-15. Anche Yant e Garcia tirano forte in battuta, che permettono alla propria squadra di sbloccare la sfida sul 25-17.



Al rientro in campo, Sapozhkov fa la voce grossa a muro, stoppando Yant. I padroni di casa la ribaltano con la pipe di Nikolov. Il russo pareggia i conti, poi anche Grozdanov blocca gli avversari per il controsorpasso (3-4). Sapozhkov prende per mano la squadra e con un muro e un mani-out porta i suoi sul +3 (4-7). I ragazzi di Blengini accorciano e poi rimettono il punteggio in parità con il muro di Yant (10-10). Il recupero dei locali viene interrotto dal lungolinea di Mozic, poi anche Keita rientra sui binari giusti (12-12). Le due squadre si rincorrono a vicenda e la sfida è in perfetto equilibrio. Keita piazza la sfera sulla linea di fondo dai nove metri per il nuovo vantaggio scaligero (14-15). Nikolov inverte ancora il trend e infila tre ace di fila per il 19-15. Mozic suona la carica e con un ace a fondo campo riapre i giochi (21-19). L’attacco di Magalini tiene a galla gli ospiti, ma Zaytsev trova il set point (24-21), che indirizza a proprio favore il parziale.



Sapozhkov risponde a Yant in avvio di terzo set, poi un diagonale vincente di Mozic accorcia di nuovo le distanze (3-2). L’attacco fuori di Zaytsev vale il pareggio per gli scaligeri (4-4), mantenuto dal tocco intelligente di seconda di Spirito. Keita gioca bene col muro avversario e timbra il sorpasso (6-7). La Lube torna avanti nel punteggio grazie a una buona serie al servizio di De Cecco, poi Chinenyeze elude la retroguardia gialloblù (10-9). Una grande pipe di Keita regala il nuovo pareggio, poi Zaytsev ridà un vantaggio di due lunghezze ai suoi (13-11). Il martello maliano, però, ci prende gusto e sigla il 13-13. Pallonetto di Nikolov, che poi sigla il +2 (18-16). Il classe 2003 trova anche il ventesimo punto e lo slancio dei cucinieri viene rallentato dal mani-out di Sapozhkov (20-18). Verona si porta di nuovo a ridosso degli avversari e la partita è aperta (22-21). La WithU prima pareggia, poi effettua il sorpasso (22-23) con Keita. Primo match point biancorosso annullato dall’ace dello stesso Keita. Si va ai vantaggi, dove il punto diretto dai nove metri di Yant mette il sigillo sul match.

Cucine Lube Civitanova - WithU Verona 3–0 (25-17; 25-22; 28-26)

Cucine Lube Civitanova: De Cecco 1, Zaytsev 9, Nikolov 25, Yant 15, Anzani 2, Chinenyeze 6, Balaso (L), Sottile, Bottolo, Gottardo, Garcia 1, Diamantini, Ambrose, D’Amico (L). All. Gianlorenzo Blengini

WithU Verona: Spirito 3, Sapozhkov 14, Keita 15, Mozic 10, Mosca 2, Grozdanov 4, Gaggini (L), Raphael, Jensen, Magalini 1, Cavalcanti, Cortesia 1, Zanotti, Bonisoli (L). All. Radostin Stoytchev