Superlega, Verona strappa un solo set a Civitanova. Apprensione per Mozic uscito per infortunio

Un set strappato, ma niente di più. Il Verona Volley, dopo il ko contro Piacenza nel turno di recupero infrasettimanale, perde in casa contro la Lube Civitanova per 1-3. Apprensione inoltre per Mozic che nel secondo set è costretto a uscire causa infortunio alla caviglia da rivlutare nei prossimi giorni.

“Per come ha giocato Civitanova, ha dimostrato di essere una delle squadre più forti in Italia. Hanno battuto fortissimo, mettendoci sotto pressione. Non posso lamentarmi con la nostra ricezione, - ha commntato il tecnico Stoytchev - le battute arrivavano in zona di conflitto a 120 km/h, lì c’è stata la differenza. Poi nel secondo set, abbiamo cominciato a fare una bella pallavolo, ben organizzata in entrambe le fasi. Abbiamo organizzato il gioco in modo che loro facessero pochi muri, siamo stati bravi a tenere ma il servizio e la bravura individuale hanno fatto la differenza. Complimenti a loro. Mozic? Sapremo nei prossimi giorni le sue condizioni, gli è subentrato Magalini che si è comportato molto bene in battuta e in attacco. Difficile per lui tenere il ritmo gara contro degli attaccanti così, ha fatto molto più di quanto potessimo pretendere, è in crescita costante".

Il 14-25 del primo set parla da solo: Verona di fatto non è mai in partita e si arrende in poco tempo. Cambia la musica nel secondo set e con Mozic è 7-6.Dopo il 13-11 però il giocatore cade sulla caviglia destra dopo un muro ed è costretto a uscire. Da valutare nei prossimi giorni le sue condizioni. Lo sostituisce Magalini, Verona continua l’opera senza paura. La Lube recupera terreno negli scambi finali, si soffre ma si combatte su ogni pallone, fino alla chiusura di Asparuhov che vale il set.

Anche il terzo set si dimostra in equilibrio negli scambi iniziali. C’è tutta la fame di Verona nell’ace di Magalini del 6-5, lo scontro continua punto a punto senza che i cucinieri abbiano la possibilità di scappare. Nel finale gli ospiti trovano un velenoso ace di Lucarelli che vale il 17-21, ma la battaglia non è finita fino al set ball, di nuovo nelle mani di Zaytsev.

Verona non si arrende, nel quarto parziale si continua a giocare a stretta distanza. La stanchezza comincia a farsi sentire, qualche leggerezza difensiva gialloblù e Civitanova prende un po’ di vantaggio, forte di un gran lavoro dei suoi centrali. I gialloblù, però, ci sono: Cortesia a muro è una certezza, non si molla un colpo nonostante la Lube abbia ripreso in mano il gioco. Match ball messo giù di potenza da Simon, l’applauso del folto pubblico accompagna meritatamente i gialloblù.

Verona Volley – Cucine Lube Civitanova 1-3 (14-25, 25-23, 20-25, 18-25)

Verona: Aguenier 1, Cortesia 9, Magalini 9, Vieira de Oliveira 0, Asparuhov 11, Mozic 8, Nikolic ne 1, Jensen 10, Spirito 3, Qafarena ne, Wounembaina 4, Zanotti ne, Donati (L) ne, Bonami (L). All. Stoytchev.

Civitanova:Garcia ne, Kovar 0, Sottile ne, Marchisio 0, Juantorena ne, Jeroncic (L) ne, Balaso (L), Lucarelli 12, Zaytsev 26, Diamantini ne, Simon 10, De Cecco 1, Anzani 10, Yant 17. All.: Blengini.