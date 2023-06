Superlega, Jovovic è un nuovo giocatore della Rana Verona Volley

Nikola Jovovi? approda alla Rana Verona. il palleggiatore arriva dalla squadra russa della Dynamo-LO, dove ha militato nelle ultime due stagioni. Il serbo ha già giocato in SuperLega: tra il 2014 e il 2017 ha infatti vestito la maglia della Vero Volley Monza. Nelle tre annate passate in Italia, il palleggiatore ha collezionato 30 vittorie su 85 incontri, ricevendo in un’occasione anche il premio come mvp.

"Quando Rana Verona mi ha contattato non ho esitato un attimo ad accettare la proposta – le prime parole del regista classe 1992 - Ho giocato tre stagioni in SuperLega e conosco il livello del campionato, che a ragione è considerato il più competitivo al mondo. Tornare in Italia rappresenta una grande occasione perché ho potuto maturare esperienze importanti negli ultimi anni che mi hanno permesso di crescere ancora. Ho capito subito l'ambizione del progetto di Verona Volley e non vedo l'ora di vivere le emozioni in uno dei palazzetti più coinvolgenti d'Italia".



Con la nazionale serba ha ottenuto la medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2013 e 2017, sollevando poi il titolo nell’edizione del 2019. Vanta anche un argento nella World League 2015 e un oro nella stessa competizione ottenuto l’anno successivo. Inoltre, ha ricevuto anche premi individuali come quello di miglior palleggiatore nel Campionato Europeo Under-19 del 2009 e il Fair Play Award nel Campionato Europeo 2013. A livello di club, invece, Jovovic ha sollevato due volte la Coppa di Germania, con la maglia del Friedrichshafen, e una Coppa di Serbia, quando indossava la casacca del Vojvodina.



Soddisfatto il direttore sportivo Gian Andrea Marchesi: "Ci serviva un palleggiatore esperto in questo ruolo e la figura di Jovovic rappresenta perfettamente il profilo che cercavamo. Nikola vanta una carriera importante con esperienze a livello sia di Club che di Nazionale e ha il vantaggio di conoscere già il campionato italiano. Sono certo che il suo contributo al progetto Rana Verona sarà prezioso. Benvenuto".