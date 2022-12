Superlega, Verona fuori dalla Coppa Italia ma buona reazione contro Piacenza

Non arriva la vittoria, ma certamente una buonissima reazione dopo la partita di Superlega. Il Verona Volley esce dalla Coppa Italia a testa alta: nei quarti di finale giocati in casa contro Piacenza cede 2-3 dopo una lunga battaglia. Una buona partita dopo la sfida con Trento in campionato in cui la squadra sembrava non essere mai entrata in campo.

La partenza è tutta biancorossa: 0-3. Piacenza determinata dalla linea dei nove metri, il turno di Brizard vale il 6-12. Un vantaggio che i biancorossi gestiscono al meglio nonostante un paio di muri subiti ma ridati immediatamente agli avversari con Simon ancora mattatore: suo il block in che vale il 13-20. La battuta lunga di Mozic consegna sei set point ai biancorossi (18-24), chiude in pipi Basic. Grande parziale da parte di Simon: 10 punti totali di cui 3 ace 2 muri e 5 attacchi vincenti su cinque attacchi fatti.

È Verona questa volta a partire forte (6-2), i biancorossi non si disuniscono, piano piano recuperano, impattano a quota 10 e mettono la freccia con l’ace di Brizard (10-11). Si gioca punto a punto, Verona con Mozic trovano il doppio vantaggio (14-12), nuova parità a quota 14 con il muro di Basic, a quota 17 squadre ancora a braccetto, allunga Piacenza con Basic (17-19), Verona pareggia a quota 19 con Mozic. Spettacolo in campo, Simon segna il punto del 22 pari, Stoytchev chiama time out proprio perchè il cubano va in battuta, Romanò consegna ai suoi il set point (23-24), ma poi sbaglia la battuta di un niente, set point ora di Verona (25-24), i biancorossi annullano 7 set point ai padroni di casa prima di capitolare con un proprio errore.

Un muro subito e subito dopo un errore in attacco dei biancorossi mandano in orbita Verona (10-6), due bombe di Romanò, muro di Caneschi ed è parità a quota 12 con gli scaligeri a chiamare time out. A quota 18 è ancora parità, allungo di Piacenza con Recine e il muro di Brizard (21-23), l’attacco di Verona porta tre set point ai biancorossi (21-24), chiude Simon a muro.

Cambio in cabina di regia per Verona, dentro Vieira De Oliveira per Spirito, gli scaligeri difendono tutto, capitalizzano anche un paio di contrattacchi non chiusi dai biancorossi ed è 11-7 quando Bernardi chiama time out. La battuta di Keita fa male ai biancorossi come pure fanno male i due muri consecutivi subiti da Romanò e l’ace dello stesso giocatore di Bali (14-7). Dentro Gironi per Romanò, il muro di Recine ad una mano su Sapozhkov vale il 14-10, riparte Verona (18-12), set tutto in salita per Brizard e compagni, qualche punto è rosicchiato (23-20), l’opposto russo porta quattro set point ai suoi (24-20) e poi chiude, è tie break.

Subito doppio vantaggio per Piacenza (0-2), l’ace di Leita vale la parità, ripartono i biancorossi, l’attacco di Brizard riporta avanti i suoi di due lunghezze (5-7) che al cambio campo sono sempre avanti di due (6-8). L’ace di Brizard porta il vantaggio biancorosso a tre lunghezze (7-10) con Verona che chiama time out, muro di Simon, mani fuori di Basic ed è 8-14, attacco out di Verona e per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è Final Four di Del Monte Coppa Italia SuperLega. La seconda consecutiva.