Superlega, 11 giocatori si sono negativizzati: domenica 16 si gioca con Taranto

Buone notizie in casa Verona Volley. In seguito a un nuovo tampone molecolare di controllo non solo non sono emerse nuove positività, ma ben 11 giocatori si sono negativizzati.

Al momento il bilancio è di un solo atleta ancora positivo al Covid, in isolamento nella sua abitazione.

La squadra già da oggi, 11 gennaio, ha ripreso a lavorare in palestra e il primo match ufficiale sarà domenica 16 gennaio contro la Gioiella Prisma Taranto.