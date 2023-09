Superlega, che bella Verona: ancora vittoria con Padova nel test match

Un’altra prestazione convincente per Rana Verona in questo cammino di avvicinamento alla nuova stagione di Superlega. Davanti agli oltre 500 tifosi accorsi con grande entusiasmo al Pala AGSM AIM, la squadra di Coach Stoytchev supera ancora una volta la Pallavolo Padova, nel secondo test match di questo periodo. Tanto agonismo in campo e prove di intesa per Spirito e compagni, che hanno già dimostrato una buona condizione. Top scorer della sfida Dzavoronok con 23 punti, seguito da Truhtchev, capace di timbrare in 17 occasioni il tabellino. Nel complesso, gli scaligeri hanno inciso a muro, con 14 blocchi vincenti.

Coach Stoytchev conferma il sestetto schierato alla Kioene Arena: Spirito e Sani in diagonale, Truhtchev e Dzavoronok in banda e la coppia Zanotti-Zingel al centro, con D’Amico nel ruolo di libero.

Come pochi giorni fa in terra patavina, le due squadre danno subito ritmo alla gara, ma è Verona a tenere le redini, trovando più break in varie fasi. I padroni di casa incrementano il vantaggio con un diagonale perfetto di Dzavoronok al termine di un lungo scambio e il set si chiude con Spirito e compagni sopra di sei lunghezze. Al rientro in campo, gli ospiti partono meglio, ma dai nove metri Sani rimette il punteggio in parità. Un tocco di seconda di Spirito vale il sorpasso. Il match, poi, prende la via dell’equilibrio, ma ci pensa Dzavoronok a siglare due punti che lanciano i suoi, prima del sigillo conclusivo di Truhtchev. Partenza sprint anche nel terzo parziale, dove il francese mette a terra una grande pipe, seguita dai colpi dei centrali. Verona prende il largo, soprattutto grazie al gioco da posto tre, e fissa il risultato. Si prosegue con il set supplementare e la truppa di Stoytchev resta avanti mantenendo alto il livello di concentrazione. Zingel stampa un monster block nel finale di match, che termina con un rotondo 4-0.

Rana Verona – Pallavolo Padova 4-0 (25-20; 25-20; 25-19; 25-23)

Rana Verona: Spirito 3, Sani 15, Truhtchev 17, Dzavoronok 23, Zingel 9, Zanotti 5, D’Amico (L), Batista 4, Jovovic 2, Keita, Bonisoli (L). All. Stoytchev

Pallavolo Padova: Gardini 6, Guzzo 13, Garcia 11, Cardenas 11, Porro 10, Crosato 4, Fusaro 5, Russo (L), Falaschi, Zoppellari, Truocchio, Taniguchi (L). All. Cuttini