Superlega, Truhtchev a Verona: "Qui per spingermi il più in alto possibile"

Cresce di qualità il reparto schiacciatori. La Rana Verona dà ufficialmente il benvenuto ad Axel Truhtche, classe ‘95, in arrivo dalla squadra del Neftochimik Burgas, con cui si è laureato Campione di Bulgaria poche settimane fa. Nell’ultimo match, che ha decretato la vittoria del titolo, Truhtchev ha messo a segno 19 punti, venendo eletto Mvp della sfida. Il francese approda così in Italia per la prima volta e si unisce al reparto di banda della squadra allenata da Coach Stoytchev.



Nel corso della sua carriera ha vestito diverse casacche, aggiudicandosi la medaglia di bronzo alla Coppa di Bulgaria e quella d’argento alla Supercoppa, entrambe nella stagione appena conclusa. Con la sua Nazionale, è arrivato terzo al Campionato Europeo U20 nel 2014.



"Perché sono qui? Ho avuto molte opportunità per andare in altri campionati e la scelta di venire qui l'ho fatta anche per uscire dalla mia confort zone e per spingermi il più in alto possibile. In Italia c'è il livello più alto a livello mondiale e per questo ho scelto Verona. Inoltre, ho la possibilità di lavorare con uno dei migliori allenatori".

Chi non vede l'ora di conoscerlo sono i tifosi: "Non vedo l’ora di incontrare i tifosi e di dimostrare il mio entusiasmo. Amo il calore e la passione dei tifosi durante le partite. Li aspetto al palazzetto per vivere insieme le emozioni della prossima stagione".