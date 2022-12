Superlega, Verona senza punti con Piacenza ma è lotta da quattro set

Niente punti ma una lotta da quattro set e tre occasioni per provare sempre a riaprire i conti. Il Verona Volley perde in casa 1-3 contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. "Abbiamo affrontato una delle squadre migliori d’Italia, - ha detto Stoytchev - che dispone di interpreti di alto livello, che hanno fatto la differenza. La pallavolo è uno sport fatto di momenti, loro hanno sfruttato meglio certe situazioni, ma la gara parla chiaro e tre set su quattro sono finiti con uno scarto di soli due punti. Accettiamo questa sconfitta, ma ora ripartiamo lavorando sulle cose che non hanno funzionato. Il palazzetto è stato speciale, un applauso a tutti i tifosi".

Nel primo set sono gli ospiti a partire al meglio con il diagonale di Lucarelli, ma i gialloblù rispondono subito con Sapozhkov e Mozic, andando sul 2 a 1. Dopo un primo break di Verona, Romanò infila due ace di fila (4-5) e crea i presupposti per l’allungo. Mozic accorcia le distanze, ma gli emiliani mantengono il +3 di vantaggio, anche grazie all’attacco vincente di Leal. I gialloblù alzano la voce a muro, piazzandone tre consecutivi, non lasciando passare gli avversari (12-12). Il livello si alza cammin facendo, con le due squadre che regalano momenti di grande spettacolo. Piacenza rimette la faccia avanti con il punto dai nove metri di Leal (14-16). Verona riduce il gap con il solito Sapozhkov, bravo a giocare col muro biancorosso. Romanò sale in cattedra, portando i suoi sul 19-22. Il primo set si chiude con un tocco di seconda intenzione di Brizard sul 21-25.

Al rientro in campo sblocca Leal con una pipe. Piacenza allunga sul 3 a 1, ma Verona sorpassa grazie all’ace di Keita (4-3), che replica anche da seconda linea. Al servizio spinge anche Sapozhkov, che piega la retroguardia ospite. Non è da meno Mozic, che timbra il +3. Brizard tenta di dare il via al recupero, ma Keita ridà respiro ai gialloblù (11-9). Romanò picchia ancora forte in battuta, portando la gara sul 14-14. Sapozhkov mette fine a un’azione prolungata, con un diagonale imprendibile. Va anche Mozic, che sfrutta al meglio una buona alzata di Gaggini. Si gioca punto a punto, ma Piacenza torna sopra grazie a Romanò (16-17) e al muro di Caneschi. Mozic si impone anche a muro e viene accompagnato dal compagno di reparto Keita, che dai nove metri ribalta momentaneamente il punteggio (21-20). Sapozhkov va forte, Mozic sfodera un monster block, ma è Keita a prendersi l’ovazione del palazzetto, chiudendo il parziale sul 25 a 23.

Equilibrio anche in avvio della terza frazione, con Lucarelli che sigla l’1-2. Keita ancora formidabile al servizio, con un ace che piega le mandi di Scanferla per il 3-2. La formazione di Bernardi torna avanti, ma Sapozhkov gioca bene con le mani del muro, timbrando il 7-7. Gli ospiti allungano sul 9-11, trovando però la reazione dei locali, che prima accorciano e poi vanno sul 13-13 grazie a una gentile concessione di Leal, che spara fuori. Il tentativo di fugo di Piacenza viene smorzato dal punto di Grzodanov, che vale il 16-16. Il centrale bulgaro si ripete poco dopo, ma gli ospiti tornano in vantaggio di due lunghezze (19-21). Mozic non ci sta, prima difende, poi attacca da seconda linea, trovando il 21-21. Appone la propria firma sul match anche Perrin, ma un ace di Simon porta Piacenza sul 2 a 1.

Il quarto parziale si apre con il punto di Keita. Piacenza risponde con il campione del mondo Romanò, che sigla il 3-4. Gli ospiti si creano un margine di vantaggio di due punti. Il neoentrato Jensen, alla seconda apparizione stagione, mette a terra il 6-7. Leal manda a lato e regala il momentaneo pari agli scaligeri, che con un muro di Mozic tornano avanti (10-9). L’equilibrio non si spezza, con le due compagini che continuano a rincorrersi. Sapozhkov è preciso da posto 2 e con un diagonale potente sigla il 15-14. Grozdanov infila il +2, che la WithU mantiene anche grazie all’errore di Recine al servizio. Recupero di Piacenza, che con un pizzico di fortuna va sul 19-21. Si gioca punto a punto, ma Keita va lungo dai nove metri e gli emiliani la chiudono 3 a 1.

WithU Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1–3 (21-25; 25-23; 23-25; 23-25)

WithU Verona: Spirito, Sapzohkov 24, Keita 12, Mozic 16, Mosca 1, Grozdanov 9, Gaggini (L), Raphael, Jensen 1, Perrin 2, Magalini, Cortesia 1, Zanotti, Bonisoli (L). All. Radostin Stoytchev

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 7, Romanò 21, Leal 23, Lucarelli 8, Caneschi 1, Simon 4, Scanferla (L), De Weijer, Basic 1, Recine 2, Gironi, Alonso 6, Cester 1, Hoffer (L). All. Lorenzo Bernardi