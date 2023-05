Superlega, Verona saluta il suo capitano: la lettera carica di affetto e stima del presidente

"Primo glorioso capitano nella storia di Verona Volley". Inizia così una lettera assolutamente carica di stima e grande affetto, da parte di Stefano Fanini, il presidente del Verona Volley, rivolta a Raphael Vieira De Oliveira, il capitano giunto ai saluti dopo due anni con la maglia di Verona.

"Chi meglio di te poteva presentarci al mondo della pallavolo quando siamo “nati” assieme nel luglio del 2021 e rappresentarci in campo e fuori.

Hai subito creduto in noi e? bastato poco, lo sappiamo, a convincerti. Una breve telefonata di Rado, tuo condottiero di tanti precedenti trionfi e via, eri gia? pronto a partire dal Brasile con tutta la tua famiglia, anche con un contratto in bianco ma con tanto entusiasmo. Non lo dimenticheremo mai.

Non avevamo mai avuto dubbi di aver scelto l’uomo giusto per noi, la base piu? solida ed esperta da cui partire, il nostro primo tassello per far comprendere a tutti i tuoi compagni la serieta? del nostro progetto ed i valori in cui crediamo e con i quali volgiamo crescere. Sei stato per noi in campo e fuori un atleta prezioso che ha saputo tendere la mano, ogni giorno, a tutti i compagni e sappiamo bene, lo scorso anno, tutte le difficolta? che abbiamo vissuto assieme sino all’ultima gara di campionato in cui la posta in palio era davvero altissima; hai compattato la squadra trasformando la comprensibile paura in indomito coraggio. Ragazzi splendidi, lo scorso e quest’anno, che ti hanno saputo ascoltare per comprendere come si diventa campioni ed affrontare gioie e difficolta? e soprattutto aiutarsi e restare uniti per il bene comune della squadra, del club e dei tifosi. Vederti ogni giorno in allenamento e? stato per me e per tutti noi uno spettacolo per il tuo grande impegno e dedizione e lo e? stato altresi? vedere l’ammirazione nei tuoi confronti dello staff tecnico e dei tuoi compagni che sempre te lo hanno riconosciuto. Non era affatto scontato visto il Tuo curriculum e la “longevita?” sportiva ma ci hai dato lezione anche li?, ripeto, non avevamo dubbi".

E anora: "Hai saputo gestire lo spogliatoio come solo i grandi campioni e soprattutto i grandi uomini sanno fare. Capitano dando tante pacche sulle spalle ma sapendo essere deciso e diretto quando e? servito, sempre con il sorriso e con l’unico obiettivo di far crescere i singoli, il gruppo e la nostra societa?. Sei stato un faro prezioso per tanti nostri ragazzi che si affacciavano per la prima volta ad un campionato che e? allo stesso tempo il piu? bello ma anche il piu? difficile e competitivo al mondo e che mette pressione da saper gestire anche quando fisiologicamente non si ha ancora adeguata esperienza. Mi auguro e spero, a nome di tutto il club di averti donato anche solo una piccola parte di quanto tu hai concesso a noi con la tua umanita? e professionalita?".