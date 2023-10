Superlega, Verona contro Modena: "Alziamo l'asticella del match"

Bottino pieno messo da parte, ora si pensa alla nuova sfida. La Rana Verona è pronta per l'anticipo della seconda giornata di campionato contro Modena Volley, la squadra che la scorsa ha vinto sì ma con tata fatica con Milano.

"Con la partita di domani alziamo il livello, con tutto il rispetto per Taranto che ha un roster interessante ma era ancora indietro nella preparazione. Modena è una squadra esperta e quest’anno ha aggiunto giocatori importanti come Juantorena, - ha detto Stoytchev - che porta qualità ed esperienza, Davyskiba, molto forte in attacco, e Sapozhkov, che conosciamo bene e di sicuro come potenza e altezza cambia gli equilibri. Affrontiamo un avversario più bilanciato rispetto all’anno scorso. A noi ci aspetta una gara complicata, come del resto lo sono tutte in SuperLega. Dovremo fare del nostro meglio".