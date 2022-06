Superlega, Spirito rinnova con Verona per due anni

Altri due anni in gialloblù. Luca Spirito si aggiunge alla lista dei rinnovi di Verona Volley, con un prolungamento di contratto che lo vedrà ancora protagonista per le prossime due stagioni. Spirito è arrivato a Verona per la prima volta nel 2015-2016, e la scorsa estate ha scelto di credere nel nuovo progetto Verona Volley.

Nella stagione passata, ha chiuso con l’8° prestazione in SuperLega per battuta individuale (media ponderata), e 17 muri. Il palleggiatore ha firmato un accordo che lo lega a Verona Volley fino al 2024.