Superlega, Giovanni Rana diventa title sponsor del Verona Volley

Grande novità. A partire dalla stagione 2023/2024, Verona Volley e Pastificio Rana, storica azienda veronese, si legano dando vita a una sinergia che, oltre ad attribuire il Title della prima squadra, consentirà al club scaligero di ampliare il proprio progetto sportivo e societario per ambire a diventare un top club nella pallavolo nazionale e internazionale, grazie a un accordo triennale. Una scelta che nasce da una vera e propria condivisione di idee e valori che hanno portato le due eccellenze dell’arte culinaria e dello sport ad unirsi per i prossimi tre anni, con l’obiettivo di generare valore per il territorio e la comunità sportiva, coltivando il talento, la passione e la voglia di superarsi per raggiungere sempre nuovi traguardi e coinvolgendo un pubblico sempre più ampio.

Dalle parole di Stefano Fanini, presidente di Verona Volley, emerge un'enorme soddisfazione: "Per la nostra società è un onore nonché motivo di orgoglio intraprendere un importante percorso sinergico con una eccellenza veronese nota a tutti in Italia e nel mondo. Rana rappresenta da decenni un vanto assoluto per Verona, attraverso uno sviluppo familiare attento al consumatore ed all’innovazione. L’azienda veronese – prosegue il numero uno del Club - raffigura perfettamente ciò a cui anche noi come Verona Volley teniamo sin dalla nostra fondazione, ovvero creare un Club virtuoso che abbia come cardini ambizione, concretezza, valori sociali e sportivi, attenzione allo sviluppo del territorio, il tutto con una visione ad ampio raggio. Una realtà che avvicini sempre più appassionati di volley ma anche famiglie, giovani, imprenditori e chiunque voglia far parte della nostra realtà. Arriviamo da una stagione gratificante, come dimostrano i risultati ottenuti, e siamo altresì molto soddisfatti del grande entusiasmo del pubblico. Questo è per noi e i nostri partner un grande stimolo per migliorarci e rappresentare una delle Città più belle al mondo. Da oggi abbiamo ancora più energia ed immagine per crescere nel nostro progetto attraverso la condivisione con la famiglia Rana che, a nome di tutto il Club, ringrazio per la fiducia che ha riposto in noi nel voler percorrere insieme questa strada".

"Siamo estremamente orgogliosi di annunciare la nostra partnership con il Verona Volley, un Club di grandi talenti, di passione ed entusiasmo che quest’anno con la Prima Squadra ha già raggiunto eccellenti risultati in SuperLega – ha commentato Giovanni Rana Jr., Innovation & Project Manager del Pastificio Rana, che ha ideato e promosso la nascita di questa unione. – Lo sport ha sempre fatto parte del dna della nostra azienda – dal supporto al ciclismo, al calcio, all’automobilismo fino al nostro impegno nello sci e nel mondo dell’equitazione – e un profondo legame ci unisce al nostro territorio d’origine, la città di Verona e per questo abbiamo scelto di sostenere questo progetto. L’intesa tra le nostre due realtà vuole diventare un esempio virtuoso di sinergia tra sport ed impresa, capace di coinvolgere ed entusiasmare i giovani, le famiglie e tutti gli appassionati del mondo sportivo, avvicinandoli alla sua bellezza. Noi ci faremo promotori di questi obiettivi in prima persona, collaborando fianco a fianco con la società e la squadra per perseguire la nostra comune visione per il futuro. Rana condivide con il mondo sportivo valori importanti, che animano ogni giorno il nostro lavoro: la passione, lo spirito di squadra, l’impegno e ancora la determinazione. Una virtù, quest’ultima, a cui noi ci ispiriamo da sempre nella nostra grande cucina, come conferma il nostro motto “Never Give Up!”. Nel Verona Volley abbiamo trovato gli stessi principi della nostra famiglia e la speranza è di condividerli con un numero sempre più ampio di persone".