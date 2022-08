Un nome che è una garanzia: Spakka Volley pronto a farsi valere anche in B1

L’amore…Spakka il cuore: è impossibile non prendere in prestito il celebre verso della canzone di Samuele Bersani se si vuole parlare dello Spakka Volley, formazione veronese pronta appunto a far battere forte i cuori dei propri tifosi nel prossimo campionato di B1. La società di Villa Bartolomea ha più volte sfiorato questa categoria e finalmente potrà cimentarsi con la terza serie nazionale. Il ruolino di marcia della stagione 2021-2022 è stato quello di un’autentica schiacciasassi, mentre in quella che partirà ufficialmente il prossimo mese di ottobre ci si potrebbe attendere un atteggiamento più guardingo.

Il condizionale è però d’obbligo, visto che lo Spakka Volley non è affatto abituato a “vivacchiare” nel campionato che è chiamato a disputare. Tra l’altro, bisognerà difendere con le unghie e con i denti la “bandiera” veronese insieme all’Arena Volley Team, non certo una responsabilità da poco. Si intuisce subito che ci sarà dunque questo atteso derby contro le gialloblu che lo scorso anno si sono avvicinate alla promozione in A2, un avversario da affrontare con la massima determinazione possibile.

Nel girone C di B1 di cui Spakka Volley fa parte, ci sono comunque altre cinque formazioni venete, vale a dire le padovane Alta Fratte e Alia Aduna Padova, la veneziana Imoco San Donà, la vicentina Noventa e la trevigiana Giorgione. Nel raggruppamento, poi, sono presenti due compagini mantovane (Porto Mantovano e Nardi Volta), due cremonesi (Piadena e Ostiano) e una trentina (Volano). Il roster 2022-2023 è già completo e vale la pena conoscere le ragazze che faranno di tutto per far emozionare i tifosi come avvenuto negli ultimi mesi. Il reparto delle centrali è al sicuro con capitan Giarda Permunian, l’esperta Anna Sandri e la giovane Martina Pegoraro.

Per quel che riguarda le schiacciatrici, poi, coach Pollini potrà contare su Angelica Costamagna, Maria Vittoria Dal Cero, Martina Bortolamedi e Sofia Marconcini. Il ruolo di opposto potrà ricoprirlo Chiara Zonta, oltre alle due palleggiatrici Rosita Civetta e Martina Palomba, e i due liberi Elena Strazzer e Chiara Adorni. Proprio pochi giorni fa è iniziata la preparazione della squadra con seduta atletica e tecnica, ma è in programma anche il lavoro in piscina. L’obiettivo, infine, è quello di coinvolgere il più possibile le atlete del settore giovanile Spacer durante gli allenamenti, con convocazioni frequenti per rendere ancora più compatto e competitivo il gruppo.