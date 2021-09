Il settembre dell'Arena Volley Team tra prime amichevoli e presentazione ufficiale

Prima amichevole per l’in vista della serie. La formazione veneta si è imposta con un buon 3-1 anche se alcuni ingranaggi devono ancora girare nel giusto sincrono e c'è un lavoro fisico dietro che si sta ancora portando avanti. L'approccio alla partita è stato comunque buono, losi è dimostrato un avversario di valore e la partita si è giocata su ritmi agonistici interessanti.

Le ragazze hanno affrontato bene nel complesso questa prima prova di gioco ed ora si preparano per il quadrangolare di domenica prossima a Volta Mantovana. Tra l’altro ci saranno grandi appuntamenti proprio nel prossimo fine settimana. Sabato 25, grazie ai professionisti del Centro “Primo Piano”, al mattino i tecnici ed allenatori di Arena Volley Team Verona parteciperanno ad un incontro formativo su vari aspetti dall’alimentazione sportiva: dalla preparazione atletica ai test iniziali per gli atleti.

Nel pomeriggio invece la squadra che militerà in Serie B1, ma anche la Serie C e le ragazze dell’under 16 parteciperanno ad un incontro sul tema “Mentalità vincente”. E poi alle ore 18.00 la presentazione ufficiale della prima squadra nella piazza centrale del Centro Commerciale. Insomma tanti momenti da non perdere. Il debutto in campionato della prima squadra è in programma per domenica 17 ottobre, quando ci sarà l’impegnativa trasferta di Padova contro l’Alia Aduna. Sei giorni dopo arriverà anche l’esordio casalingo a Castel d’Azzano, quando ci si dovrà confrontare con la Imoco Conegliano.