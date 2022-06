Per la Serie B2 l'Isuzu Cerea riparte da due certezze: Guzzo e Caruzzi

Inizia a prendere forma la formazione dell’Isuzu Cerea che disputerà il prossimo campionato di Serie B2. Con Alberto Valente ancora alla guida della squadra veronese e confermato quasi in toto lo staff tecnico, anche se ancora manca il secondo allenatore in quanto Davide Gioacchini si è preso un anno sabbatico, le novità iniziano con due graditi ritorni. A dirigere il gioco saranno infatti Valentina Caruzzi e Giulia Guzzo. Caruzzi rientra dopo un anno di pausa dopo la maternità, mentre Guzzo torna dopo due stagioni in Antares, in cui ha potuto maturare una valida esperienza. Allo stesso momento la società ha ringraziato le atlete che non saranno più parte della squadra: ad Alessandra Ferrarini, Matilde Boso, Elena Alberti, Giulia Possenti, Vittoria Furlani, Sara Gabrielli, Maria Paola Scaccia e Stefania Maccacaro è stato espresso un grande augurio di tanti successi sportivi e tante soddisfazioni.